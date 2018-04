Andrej izgubio potporu? 'To je početak kraja za Plenkovića...'

Andrej Plenković trenutačno ništa neće poduzimati protiv unutarstranačkih neistomišljenika jer nije u poziciji za to, no definitivno je u HDZ-u puklo. Kratkoročno Plenković je pobijedio, ali dugoročno ovo je početak njegova kraja u HDZ-u. To nam je rekao nekadašnji visokopozicionirani HDZ-ovac dobro upućen u odnose u stranci.

- HDZ će sad prema van izglađivati situaciju, no svatko tko poznaje članstvo zna da ondje sve vrije. Plenković je na terenu definitivno izgubio potporu, članstvo je bijesno na njega. Sve bi moglo eskalirati na prvim unutarstranačkim izborima - navodi izvor.

'Suludo bi bilo kažnjavati'

I drugi HDZ-ovci s kojima smo razgovarali potvrđuju da Plenković “više ne može proći u bazi“ i da članstvo svašta govori protiv njega.

Iako nitko nije siguran hoće li i kakve poteze Plenković povući protiv svojih oponenata, HDZ-ovci smatraju da bi kažnjavanje neposlušnika koji su bili protiv ratifikacije Istanbulske konvencije bilo “suludo i kontraproduktivno” bez obzira na omjere snaga u Saboru, gdje HDZ trenutačno ima vrlo tanku većinu.

- Nije HDZ one man show - kaže nam jedan od njih. HDZ-ovci navode kako je na svjetonazorskim pitanjima teško pomiriti razmišljanja, ali ističu i da je prilika da svi iz ovog izađu kao pobjednici te pokažu da se u stranci cijeni drugačiji stav.

- Najbitnije je zadržati dostojanstvo i pokazati da oni koji su bili protiv konvencije nisu nepismeni ili zaostali niti da su njezini zagovornici sotone - kažu članovi vladajuće stranke. Iako se ranije u javnosti spominjala mogućnost da, zbog protivljenja stranačkoj stezi, funkcije tajnika u HDZ-u izgube Davor Ivo Stier i Miro Kovač, premijer je nekoliko puta ponovio da kazni za zastupnike koji su glasovali protiv konvencije neće biti.

- Postoje stranačka tijela, ne radi se ovdje o samovolji predsjednika stranke. Ne očekujem nikakve dramatične lomove, vjerujem da je svima na prvome mjestu politička stabilnost.

Obračunom riskira izbore

Onaj tko bi išao rušiti Vladu, a dolazi iz HDZ-a, ne bi činio dobro - rekao je glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković za N1 na pitanje može li premijer dopustiti kažnjavanje bilo kojeg neposlušnika. Poručio je i kako će u stranci analizirati situaciju, razgovarati i definirati pravila za budućnost, a uvjeren je da će naći zajednički jezik. Nakon što ih je napustio Hrvoje Zekanović (Hrast), vladajuća većina u Saboru svela se na 77 zastupnika, što je jedan više od minimuma. Obračun s oponentima za Plenkovića bi značio nove izbore. U tom slučaju kod sastavljanja izbornih lista mogao bi se obračunati sa stranačkim neistomišljenicima, ali ušao bi u bitku s vrlo neizvjesnim ishodom. Iako HDZ ima stabilnu glasačku bazu, pitanje je kako bi izgledala nova raspodjela snaga i u kakve bi kompromise morali ulaziti da zadrže vlast.

Stier se šefu zamjerio izjavom o klerikalcima

Ratifikaciju Istanbulske konvencije nije podržalo 14 HDZ-ovaca, jedan je bio suzdržan, a dvojica, iako su u bili u sabornici, nisu glasovali. Davora Ivu Stiera sad u javnosti spominju kao najvećeg Plenkovićeva rivala, a donedavno su bili kolege. Stier se zamjerio šefu izjavom o klerikalcima.