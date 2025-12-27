Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Marko Perković Thompson započeo je svoju pjesmu 'Bojna Čavoglave' na koncertu u zagrebačkoj Areni ustaškim pozdravom 'Za dom', a publika je uzviknula 'spremni'. Prije nekih mjesec dana zagrebačka Gradska skupština, na prijedlog Možemo! i SDP-a, donijela je odluku kojom zabranjuje korištenje tog pozdrava.

U odluci stoji da se "poziva gradonačelnika Grada Zagreba da, radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati" da se u svim gradskim prostorima "ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te se ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič ‘Za dom spremni‘, a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske".

Naravno, odluka je posljedica Bojne Čavoglave i ustaškog povika na početku pjesme koji se ljetos mogao čuti na Hipodromu. Nakon gargantuanskog zagrebačkog koncerta, prvi čovjek metropole Tomislav Tomašević, rekao je da će zabraniti Thompsonove koncerte ako se na koncertu u Areni 27. prosinca 2025. bude čuo ustaški poklič.

- Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - poručio je Tomašević prije dva mjeseca.