BOGATI I MOĆNI SLOVENAC PLUS+

Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile

Piše Ivan Pandžić,
Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile
Joc Pečečnik je jedan od najbogatijih Slovenaca. Prodao je biznis s aparatima za igre, već je posudio Todorićima milijun eura. Njegov Elektronček investira pored Opatije, a s Gazdom ga veže i izvor vode...

Financiraju me prijatelji i obitelj, uvijek je govorio nekadašnji gazda Agrokora Ivica Todorić. Ali nikad nije otkrivao tko su ti prijatelji koji zadnjih osam godina pokrivaju svašta: od njegova boravka u Londonu, preko života u Zagrebu, pa do vođenja iznimno skupe arbitraže koju je Todorić pokrenuo protiv Hrvatske tvrdeći da mu je Vlada otela Agrokor. Sad je sasvim jasno da je jedan od prijatelja Joc (Joža) Pečečnik, možda i najbogatiji i najmoćniji slovenski poduzetnik, koji je svoje carstvo izgradio praktički iz garaže.

