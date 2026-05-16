81. OBLJETNICA BLEIBURGA

Andrej Plenković: Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu

Piše HINA,
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Premijer je, na 81. obljetnicu Bleiburške tragedije, poručio da Hrvatska osuđuje totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju

Danas se s dubokim pijetetom prisjećamo svih žrtava Bleiburške tragedije i Križnog puta, zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata koji su ostavili duboke rane u brojnim hrvatskim obiteljima. Odajemo počast nevinim žrtvama ubijenima bez suda, lišenima temeljnih ljudskih prava i dostojanstva, objavio je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži X.

- Novootkrivena stratišta i masovne grobnice obvezuju nas da nastavimo sustavno istraživati, obilježavati i dostojanstveno pokapati žrtve. U tome posebno zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja i potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu na predanom radu i uloženim naporima - istaknuo je premijer.

Zaključio je da demokratska Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime i zalaže se za povijesnu istinu, dostojanstvo svake žrtve i kulturu sjećanja utemeljenu na činjenicama i poštovanju.

- Samo tako nove generacije mogu razumjeti i učiti iz bolnih stranica naše povijesti - poručio je Plenković.

