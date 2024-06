Andrej Plenković o EU izborima: Građani su ovog puta dali crveni karton prodavačima magle

"Ima razloga mijenjati. Prvo treba promijeniti iznos novaca, koji je premali za kampanju i skratiti kampanju radikalno. Ova je trajala 45 dana, a imate svega 500.000 eura na raspolaganju, to je danas, s promijenjenim uvjetima oglašavanja, gotovo nemoguće", izjavio je premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.

Smatra da se treba promijeniti medijsko praćenje izborne kampanje za europske izbore jer su važne teme mediji potpuno izignorirali i bavili se drugim, pretežito 'nacionalnim temama'.

Kao da izbora nije ni bilo. Išao sam u županije, na skupove, i imao sam dojam da nikome nije palo na pamet pitati pitanje o europskim izborima, rekao je Plenković.

"Dio medijskoga prostora bio je obasut naknadama i plaćama zastupnika u EU, kao da samo Hrvati imaju takve plaće. Način na koji je bilo to pisano je bio odvraćajući, što znači da ne gledamo sadržaj nego posljedice koristi", dodao je.

Plenković o EU izborima: Kad nema kršitelja Ustava, onda nema ni medijske histerije

Žao mu je što izlaznost hrvatskih građana na EU izbore nije bila veća.

Moram priznati da mi je žao da nije više ljudi sudjelovalo, moramo učiniti više. Mislim da je ozračje bilo premirno u usporedbi s onom iscabriciranom situacijom koju je iskreirao Milanović i kada je na kraju izašlo jako puno ljudi. Sad kad nema kršitelja Ustava, nema medijske histerije, izlazak je mali, rekao je Plenković.

Poanta je da nema krize u Hrvatskoj, nema krize u vladavini prava, ima samo osobnih neostvarenih ciljeva, naglasio je.

"Ako je jedna zemlja imala razloga da su njeni građani participirali na izborima više, onda je to Hrvatska, s obzirom da smo ušli u Schengen, europodručje, da smo se izborili za 25 milijardi eura, 2,5 milijardi eura za obnovu, sufinancirali Pelješki most, LNG terminal, iskoristili to za poljoprivrednike, ribare, regionalni razvoj… Žao mi je da nje više ljudi sudjelovalo, moramo očito učiniti puno više, ali u time moramo imati partnere", naglasio je.

Usprkos tome, dodao je, HDZ pobjeđuje. "Rezultat HDZ-a nije najbolji samo u Hrvatskoj, nego je HDZ najbolji rezultat ostvarila od svih drugih sestrinskih stranaka u 27 članica naše europske obitelji", rekao je Plenković, komentirajući da je HDZ osvoji 6, od ukupno 12 hrvatskih mandata u EU parlamentu.

S duge strane, naglasio je premijer Plenković, posebno mu je drago da u EU parlament nisu prošli šarlatani".

"Građani su ovog puta dali crveni karton prodavačima magle", poručio je.

Prvi koalicijski sastanak nakon formiranja Vlade

Izrazio je i žaljenje zbog tragičnog događaja koji se jutros dogodio na Markovu trgu ispred ograde kada se muškarac polio benzinom i zapalio, zbog čega se u teškom stanju nalazi u bolnici.

"Izražavamo i suosjećanje s njegovom obitelji i očekujemo da nadležne službe, koje su odmah reagirale, dalje izvješćuju javnost", dodao je premijer ne želeći trenutno ulaziti u motive zbog kojih se muškarac odlučio na ovaj čin.

Komentirao je i situaciju s hrvatskim kapetanom Markom Bekavcem, koji se osam mjeseci nalazi u turskom zatvoru i to nakon što je, prema njegovoj obrani, sam pozvao policiju kad je na svom brodu u Kolumbiji pronašao drogu.

"Mi brinemo o svim našim državljanima, angažirana su naša diplomatska predstavništva u Turskoj, ministarstva vanjskih poslova i pravosuđa, svi koji trebaju su u kontaktu, učinit ćemo sve što je pravno moguće da se zaštite njegova prava", rekao je Plenković.

Bio je ovo prvi koalicijski sastanak otkako se formirala nova Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta prije tri tjedna.

U ime DP-a na sastanku vladajuće koalicije su sudjelovali i Ivan Penava, predsjednik stranke i Mario Radić, njegov zamjenik. Osim predstavnika HDZ-a, HSLS-a, HNS-a, HDS-a, na sastanku su bili i Marijana Petir, koja u Saboru djeluje kao nezavisna zastupnica unutar HDZ-ova kluba te manjinci Robert Jankovics, Armin Hodžić, Vladimir Bilek i Furio Radin.

Plenković je na konferenciji za novinare rekao kako je jedna od tema bila i imenovanje predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji se još jedini u Saboru nije izglasao, napomenuvši da je riješeno to pitanje, a koalicija s Domovinskim pokretom (DP) će normalno funkcionirati.

"Tradicija je da uvijek Klub nacionalnih manjina daje svog predstavnika da bude predsjednik tog odbora. Mi ćemo, kao HDZ, poštovati tu tradiciju. I drugi su se partneri s time složili. DP će vidjeti tko će biti kandidat pa će sukladno tome glasati. To je na njima, ali koalicija će normalno funkcionirati", rekao je i dodao da bi Pupovac trebao biti kandidat Kluba manjina za tu poziciju te da će biti izglasan običnom većinom u Saboru.

Danas, dodao je, tema nije bila kadrovska križaljka koja je još ostala neriješena što se tiče državnih tajnika, ravnatelja i direktora javnih i državnih tvrtki.