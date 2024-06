Tko će od HDZ-ovaca izvisiti, tko će zamijeniti Plenkovića, hoće li Orešković preskočiti SDP-ovce?

Izlazne ankete su se dosad pokazale prilično točne, ali one pokazuju koliko će koja lista osvojiti mandata. Ne i tko će na kraju ići u Europski parlament na plaću od 10.000 eura bruto, odnosno 7.853 eura neto i brojne druge beneficije. Posebne i najveće bitke će se voditi na listama HDZ-a i SDP-a, pa oni sa zebnjom čekaju prve službene rezultate u 23 sata. Razlog kasne objave prvih rezultata je jer se tada zatvaraju birališta u Italiji, a prije toga neće biti objavljeni niti u jednoj zemlji.

U HDZ-u se ne zna tko će zamijeniti Andreja Plenkovića, ali tko će biti ostalih petero s liste. Isto kao što je u SDP-u sasvim sigurno da u Europski parlament ide nositeljica liste Biljana Borzan, ali ne i tko će biti ostalih troje.

Pravila za europske izbore su jasna. U Europski parlament se ne ide po redoslijedu na listi koju ju sastavilo vodstvo stranke, nego po broju glasova. Oni koji dobiju više od 10 posto glasova koju je osvojila lista su ti koji idu u Europski parlament. Čak i kada se radi zamjena, kao što će biti u slučaju Plenkovića, prvo idu oni koji su osvojili više od 10 posto, a zatim se tek poštuje redoslijed. Dakle, iznimno je važno koliko će tko glasova osobno dobiti.

Ako izlazne ankete budu istovjetne rezultatima, HDZ treba rasporediti šest mandata, a 12 je kandidata. Iako je na zadnjem mjestu na listi, nezavisna Marijana Petir računa da bi mogla izbaciti nekog od HDZ-ovaca iz vlaka za EU parlament. Davor Ivo Stier je prilično siguran izbor HDZ-ovih birača, a vjerojatno i Dubravka Šuica. Ali netko će morati ostati bez svog mjesta. Bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac je planirana kao nova europska zastupnica, ali volja birača to može promijeniti. Ako ona prođe, neće biti mjesta za sve četvero sadašnjih europskih zastupnika stranke: Željanu Zovko(koja računa da će je pogurati glasovi iz BiH), Karla Resslera, Sunčanu Glavak i Tomislava Sokola. Iznenađenje bi bilo da i netko od trojca Marko Pavić, Ante Mihanović i Danijel Marušić osvoje dovoljno glasova.

U SDP-u, točnije na njihovoj listi, također će biti napeto. Biljana Borzan je sigurna nova zastupnica, ali se tek treba vidjeti hoće li Tonino Picula ponoviti mandat sa zadnjeg mjesta. On će nesumnjivo biti jedan od onih koji će dobiti više od 10 posto glasova. Predrag Fred Matić bi također kao prepoznatljiv političar trebao ostati u parlamentu. Naravno, ako ne bude iznenađenja. No, prava bitka će se voditi za četvrto mjesto. Dalija Orešković, Bojan Glavašević i Ranko Ostojić bi trebali biti glavni pretendenti na to mjesto. Dalija Orešković još formalno ima svoju "Stranku s imenom i prezimenom", a na parlamentarnim izborima je osvojila u prvoj izbornoj jedinici preko 11.000 glasova ili više od 20 posto. Ranko Ostojić je bio najuspješniji na listi u 10. izbornoj jedinici, dok Glavašević nije ušao u Sabor, ali je bio uvjeren da svojom kampanjom može u Europski parlament.

Domovinski pokret i Možemo osvajaju po jedan mandat. Možemo šalje prvog na listi Gordana Bosanca. Domovinski pokret ima dogovor da ide Stephen Nikola Bartulica. Ali obojica to moraju potvrditi s brojem glasova. Ako ih netko preskoči, stranački dogovor je nevažan. Bit će zanimljivo gledati i omjer glasova Bartulice i predsjednika stranke Ivana Penave jer Bartulica vrijedi kao struja Marija Radića.

I na ostalim listama koje po izlaznim anketama ne osvajaju mandate, bit će zanimljivo vidjeti koji političari dobiti najviše povjerenja građana jer o tome ovisi i njihova snaga unutar stranke, ali ponekad i buduće koalicije.