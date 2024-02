Andrej Plenković o prosvjedu: 'To su sve lijevi radikali, a ovi iz stranke Centar su kameleoni...'

Čestitao je vaterpolistima na svjetskom zlatu, a potom se pohvalio i potezima oko bala smeća na ulazu u Varaždin, koji bi trebao riješiti postojeći problem, prenosi N1.

Spomenuo je i porinuće broda u 3. maju kojem je prisustvovao, kao i trezorce. Ideja je prikupiti upisanih 250 milijuna eura za zapis od tri mjeseca i 300 milijuna eura za onaj od godinu dana.

- Prvi dan je upisano 70 milijuna, a interes je 320 milijuna eura. Samo prvog dana. To potvrđuje povjerenje u državne financije - kazao je Plenković.

Komentirao je i održani prosvjed u Zagrebu.

- Naša analiza je vrlo jasna, riječ je o političkom skupu radikalne ljevice. To su ljudi koji su predsjednika Tuđmana nazivali mafijaškim bossom, što je poruka koju smatram neprihvatljivim. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkim strankama. Te poruke, uz samo jednu hrvatsku zastavu, uokvirio je te političke stranke, koje se idu izvrtati kako bi se oprali sramote. Naše poruke upućene su organizatorima, ne građanima - rekao je.

Ponovno je provukao teze o tome da organizatori prosvjeda, osim Socijaldemokrata, ne podržavaju Ukrajinu u ratu s Rusijom. Zakon o hrvatskom jeziku još mu je jednom bio argument kako bi prikazao oporbu antihrvatskom.

Opet je provukao teze o tome da organizatori prosvjeda, osim Socijaldemokrata, ne podržavaju Ukrajinu u ratu s Rusijom. Zakon o hrvatskom jeziku još mu je jednom bio argument kako bi prikazao oporbu antihrvatskom.

- Živimo u demokraciji pa branimo slobodu mišljenja, nemamo ništa protiv toga. Imamo protiv primitivizma i protiv nazivanja Zakona o hrvatskom jeziku kretenskim. Nadolazeći izbori će, stoga, biti bitka istine protiv laže. Iz njihovog kuta smo svi korumpirani lupeži i treba nas zabraniti - komentirao je.

Smatra da prosvjeduju zbog zakonitog izbora glavnog državnog odvjetnika

Pojasnio je stav o organizatorima prosvjeda kao radikalnoj ljevici. Čak i stranku Centar.

- Tko od njih to nije? A Centar… Oni su kameleoni - dodaje te govori da ne smatra da je prosvjed načinio političku štetu HDZ-u i Vladi.

- Postoje trenuci za stvarno kritičnu situaciju i fabricirane krizu. Kad je 2022. Europa bila uzdrmana nakon najveće pandemije u sto godina i nakon energetske krize, u Hrvatskoj nije bilo nijednog prosvjeda ni ozbiljnog štrajka. Znate zašto? Jer je ova Vlada donijela odluke o jeftinijoj struji, benzinu, ograničila cijene proizvoda, pomogla ribarima, poljoprivrednicima… U cijelom tom razdoblju imala je dovoljno snage za ulazak u Schengen i eurozonu, da ima najveći kreditni rejting ikada, da osigura 2,5 milijarde eura za obnovu. Tad nije bilo razloga za prosvjede, a sad ima, zašto? Zbog zakonitog izbora glavnog državnog odvjetnika - kazao je.

Plenković o izborima: 'Da plešemo kako oporba želi? To nitko ne radi'

Upitan je kad je raspisati izbore.

- Imamo zakonski rok, što hoćete? Da plešemo kako oporba želi? To nitko ne radi. Izbori će biti. Sigurno ne u srijedu - rekao je.

- Mi smo ozbiljni, nikoga ne molimo ništa. Već smo pobijedili Milanovića 2016., pobijedili smo Bernardića kad je imao 11 stranaka. Imamo birače koji vjeruju nama, a ne njima. Od koga bismo imali stranke? Oni su neodgovorni i neozbiljni ljudi, koji ništa nisu učinili za hrvatske interese. Razumijem da im nije lako pa moraju izmisliti krizu. Pumpaju… Toliko lopti nije napumpano na svjetskom prvenstvu - dodaje po pitanju izbore i ujedinjene ljevice.

O odličnom životu u Hrvatskoj: "Pa to kažu ljudi koji nemaju veze s HDZ-om..."

Zbog toga što ne želi govoriti o datumu izbora, često ga proziva predsjednik Zoran Milanović.

- On je potpuno nebitan u tom smislu, trebao bi se držati svojih ustavnih ovlasti, ali ih se ne drži. Potpuno je iskoračio iz svojih ovlasti. Kad mu nešto ne paše u pravosuđu, udara najgrublje na DORH, USKOK, Vladu… Kad mu mi odgovorimo kako treba, to je svađa. Taj prostakluk, primitivizam i divljaštvo, pokrenut je u Hrvatskoj otkad je Milanović postao predsjednik. Bilo je ispada, ali to nije bila tema. Sad svi kojima je uzor, a pod time mislim na nebitne i ne baš pametne šuše, misle da mogu vrijeđati. Ostavština Milanovića bit će što je emancipirao primitivizam, vulgarnost i prostakluk. To nije naš put, ni dobar put za Hrvatsku. Moj put je Edi Kučan - komentirao je.

Bez obzira na sve što je rekao, nije odgovorio zašto odgađa reći kad će izbori.

- Kad procijenimo da je trenutak oportun, bit ćete obaviješteni - dodaje.

Po svemu što je rekao, dojam je da se živi odlično i da je Vlada u svemu što radi uspješna pa se to kosi s čekanjem “oportunog trenutka”.

- To kažu ljudi koji nemaju veze s HDZ-om - kazao je i još jednom počeo ponavljati sve što vidi kao uspjehe svoje Vlade…

- Da sam opozicija, ne bi mi bilo svejedno protiv Vlade s ovoliko postignuća - zaključio je.