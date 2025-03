Andrej Plenković o razgovoru s Milanovićem: 'Stajališta su nam udaljena, bilo bi čudno da nisu'

Pohvalio se uspjesima u Slavoniji, a onda komentirao situaciju oko tragedije na trajektu Jadrolinije, javlja N1.

- Ne mogu komentirati ništa vezano uz rad DORH-a - kratko je odgovorio.

Komentirao je i situaciju vezano za rat u Ukrajini.

- Američki predsjednik Donald Trump se gleda kao mirotvorac i svoje prethodnike gleda kao slabe jer se agresija odvijala u njihovim mandatima. Kroz Krim, zatim kroz invaziju. Na početku svog mandata želi mir u Ukrajini i Bliskom istoku. Njegovi napori su jednakog intenziteta i to radi kao lider svjetske sile. Svoj odnos s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pokušava iskoristiti kako bi došlo do primirja. Ali, kako smo na sastanku u Bruxellesu zaključili, ne može doći do mira koji bi nagradio Rusiju kao agresija - kazao je Plenković.

- Potrebno je uspostaviti pravedan mir, a zatim krenuti u druge faze. Primjerice, da smo mi ostali na crti razdvajanja, pitanje je bi li Baranja, Vukovar, Petrinja ili Knin bili hrvatski. Sve su to paralele o kojima treba voditi računa. Ne smije se dogoditi da agresor bude nagrađen i da politika Zapada bude ponižena - dodaje.

Putin je naglasio da neće odustati od “svog” teritorija.

- Moramo se pridržavati temeljnog međunarodnog prava. Prepuštanjem teritorija agresoru bi stvorilo presedan i za dvije, pet, deset... godina netko drugi može pokušati slično. O tome smo također razgovarali. I, ono što je jučer dogovoreno, srušeni su svi tabui – dogovori o obrani, o klauzuli koji određuje kako će se financirati obrana... Tako nešto nikad nismo čuli i ono jučer bila je prekretnica. Države članice EU-a ne samo da su osvijestile potrebu za jačanjem obrane nego i povukle korake koji će snažno krenuti u tom smjeru - rekao je.

Osvrnuo se i na razgovor s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- Nazvao sam ga kako bih pitao što misli o usvojenim zaključcima i vidjeli da obojica ostajemo na principijelnim pozicijama. Stajališta su nam poprilično udaljena oko ruske agresije na Ukrajinu, a bilo bi čudno da nisu nakon ove tri godine - govori.