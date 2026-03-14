Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Ne smiruje se histerija u Srbiji zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji. Štoviše, ovih se dana u priču ponovno uključila i Moskva, nakon što je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova i promotorica ruskih zločina u Ukrajini Marija Zaharova na konferenciji za novinare u Moskvi optužila Hrvatsku, Albaniju i Kosovo za formiranje “subregionalnog vojnog bloka”, a onda i za militarizaciju regije. Zaharova tvrdi da sad slijedi “praktična faza” tog “antisrpskog” projekta, odnosno konkretno jačanje vojnih kapaciteta, kolektivna nabavka oružja, bespilotnih letjelica, sustava protuzračne obrane, protutenkovskih sredstava i “mnogo čega drugoga”. Tako se, po njezinim riječima, provodi militarizacija Kosova i ugradnja te “samoproglašene formacije” u mehanizme NATO-a. Time se, kako kaže, grubo krši rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a što, kako je zaprijetila, “neće proći bez posljedica”, tvrdeći da je riječ o “apsolutnom bezumlju”, “prekrajanju Europe” i “eksperimentiranju s Balkanom”.