Obavijesti

News

Komentari 29
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Piše Denis Romac,
Čitanje članka: 5 min
Foto: EXPRESS

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks

Ne smiruje se histerija u Srbiji zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji. Štoviše, ovih se dana u priču ponovno uključila i Moskva, nakon što je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova i promotorica ruskih zločina u Ukrajini Marija Zaharova na konferenciji za novinare u Moskvi optužila Hrvatsku, Albaniju i Kosovo za formiranje “subregionalnog vojnog bloka”, a onda i za militarizaciju regije. Zaharova tvrdi da sad slijedi “praktična faza” tog “antisrpskog” projekta, odnosno konkretno jačanje vojnih kapaciteta, kolektivna nabavka oružja, bespilotnih letjelica, sustava protuzračne obrane, protutenkovskih sredstava i “mnogo čega drugoga”. Tako se, po njezinim riječima, provodi militarizacija Kosova i ugradnja te “samoproglašene formacije” u mehanizme NATO-a. Time se, kako kaže, grubo krši rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti UN-a što, kako je zaprijetila, “neće proći bez posljedica”, tvrdeći da je riječ o “apsolutnom bezumlju”, “prekrajanju Europe” i “eksperimentiranju s Balkanom”.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026