Andrej Plenković poslao poruku iz BiH: 'Hrvatima se ne smiju nametati predstavnici...'

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak, u razgovoru za TV Federacije BiH, da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno Predsjedništvo, u koje će, kako očekuje, nakon sljedećih izbora biti izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.

Plenković je u intervjuu za Federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u Predsjedništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena dejtonskim sporazumom.

„Smisao dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje“, rekao je hrvatski premijer.

Pritom je naveo da bi osobno bio protiv situacije u kojoj bi eventualno Hrvati nametali političke predstavnike Bošnjacima.

Po njegovim riječima tijekom susreta s bošnjačkim vjerskim i političkim predstavnicima, ali i srpskim dužnosnicima Hrvatska nastoji pomoći uspostavi povjerenja triju zajednica.

"Mislim da smo učinili jako puno, da se ti odnosi omekšaju, da se približe“, rekao je.

Bošnjaci su u četiri navrata birali Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva, a nastavak takve prakse najavljuje se na izborima ove godine kandidaturom Slavena Kovačevića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Upitan kako komentira postojanje dva kandidata hrvatskih stranaka u BiH, Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i Zdenka Lučića, koji je kandidat oporbene petorke, premijer Plenković, koji je i čelnik HDZ-a, rekao je kako to dovodi do rasipanja hrvatskih glasova. Svejedno je izrazio uvjerenje da će predstavnica sestrinskog HDZ-a pobijediti na izborima ujesen ove godine.

„Moj je dojam da gospođa Filipović ... ima najveće šanse i ja se nadam da će ona dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva“, rekao je Plenković.