Plenković iz Sarajeva poručio: Nastavljamo jačati projekte!

Vukšić je zahvalio Plenkoviću na podršci raznim projektima, osobito obnovi sjemenišne crkve Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i sjemeništa u Travniku. Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje posvećena jačanju zajedničkih projekata i promicanju stabilnosti u regiji.

Sugovornici su izrazili želju za nastavkom dobre suradnje i otvoreni su za realizaciju budućih projekata koji povezuju hrvatsku vladu i Vrhbosansku nadbiskupiju, stoji u priopćenju.

Ranije u ponedjeljak, premijer je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, koji ima za cilj olakšati promet i unaprijediti suradnju dviju zemalja u prometnoj infrastrukturi. Sporazum uključuje koordinaciju rada carinskih i graničnih službi te modernizaciju ključnih prijelaznih punktova.

Plenković sudjeluje na konferenciji Europske pučke stranke (EPP) u Sarajevu, gdje se raspravlja o političkim i gospodarskim izazovima regije te o jačanju europskih integracija.