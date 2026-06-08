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Razgovarao s nadbiskupom Vukšićem

Plenković iz Sarajeva poručio: Nastavljamo jačati projekte!

Piše HINA,
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Plenković iz Sarajeva poručio: Nastavljamo jačati projekte!
Sarajevo: Panel-rasprava na visokoj razini pod nazivom "Pokretanje proširenja: Liderska uloga EPP-a na Zapadnom Balkanu" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković razgovarao je u ponedjeljak u Sarajevu s vrhbosanskim nadbiskupom Tomo Vukšić o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i suradnji s Vrhbosanskom nadbiskupijom, priopćila je nadbiskupija

Vukšić je zahvalio Plenkoviću na podršci raznim projektima, osobito obnovi sjemenišne crkve Sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu i sjemeništa u Travniku. Plenković je istaknuo da Hrvatska ostaje posvećena jačanju zajedničkih projekata i promicanju stabilnosti u regiji. 

Sugovornici su izrazili želju za nastavkom dobre suradnje i otvoreni su za realizaciju budućih projekata koji povezuju hrvatsku vladu i Vrhbosansku nadbiskupiju, stoji u priopćenju.

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Ranije u ponedjeljak, premijer je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, koji ima za cilj olakšati promet i unaprijediti suradnju dviju zemalja u prometnoj infrastrukturi. Sporazum uključuje koordinaciju rada carinskih i graničnih službi te modernizaciju ključnih prijelaznih punktova.

Plenković sudjeluje na konferenciji Europske pučke stranke (EPP) u Sarajevu, gdje se raspravlja o političkim i gospodarskim izazovima regije te o jačanju europskih integracija. 

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