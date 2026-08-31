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NASTAVAK SUKOBA

Andrej Plenković s Bleda: 'Ne vidim da će Rusija zaustaviti agresiju. Upravo suprotno...'

Piše HINA,
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Andrej Plenković s Bleda: 'Ne vidim da će Rusija zaustaviti agresiju. Upravo suprotno...'
Imotski: Andrej Plenković i Goran Radman dali izjave za medije | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković na Bledskoj školi menadžmenta upozorio je na nastavak ruske agresije u Ukrajini te istaknuo promjene u raspoloženju EU-a prema proširenju, s posebnim naglaskom na status Ukrajine.

Rusija ne pokazuje znakove zaustavljanja rata u Ukrajini, već je sve odlučnija u toj agresiji, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković na Bledu.  „Nažalost, uz svu svoju dobru volju, znanje o Ukrajini i česte kontakte s ukrajinskim vodstvom, trenutačno ne vidim da će Rusija zaustaviti svoju agresivnu politiku”, rekao je premijer na Bledu. „Upravo suprotno, Rusija djeluje sve asertivnijom u tome da nastavi svoju četiri i pol godine dugu agresiju”, ustvrdio je Plenković na panelu 'Kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake'.  

Premijer je na raspravi održanoj na Bledskoj školi menadžmenta (IEDC) rekao da se raspoloženje prema proširenju EU-a u tom savezu promijenilo te da je Ukrajina jedna od onih koja „kuca na vrata” saveza. 

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Kijev je ubrzao reformsku agendu, no unutar Vijeća EU-a i dalje postoji suzdržanost oko brzine tog procesa, kao i oko ideje da Ukrajina postane punopravna članica saveza, nastavio je Plenković. 

Naglasio je da unutar EU-a prevladava ideja da Ukrajina umjesto toga dobije poseban status u savezu. 

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Dio europskih zemalja smatra da bi punopravno članstvo Ukrajine, zemlje s 40 milijuna stanovnika koja bi svojim ulaskom postala teritorijalno najveća članica EU-a, predstavljalo prevelik 'zalogaj' za europski proračun, poljoprivredne politike i mehanizme odlučivanja. 

Dio država smatra i da Kijev još mora učiniti mnogo po pitanjima poput borbe protiv korupcije, utjecaja oligarha, transparentnosti i reforme pravosuđa. Stoga se razmatra djelomično članstvo Ukrajine u EU-u s prijelaznim periodima za područja poput Zajedničke poljoprivredne politike.

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Plenković se na panelu na Bledu osvrnuo i na odluku NATO članica da izdvajaju pet posto BDP-a na obranu – 3,5 posto izravno za vojne izdatke, te 1,5 posto za infrastrukturu dvostruke namjene poput prometnih koridora. 

Ta je odluka donesena „više zbog Putinove agresije nad Ukrajinom nego zbog pritiska iz SAD-a”, rekao je Plenković, naglašavajući da se u Europi dosad pitanje sigurnosti uzimalo zdravo za gotovo, no da je sada stav kod svih europskih čelnika da se to mora mijenjati te snažnije ulagati u obrambene sposobnosti. 

Premijer će kasnije u ponedjeljak sudjelovati na Bledskom strateškom forumu gdje će govoriti na panelu uz slovenskog premijera Janeza Janšu, češkog premijera Andreja Babiša i mađarskog premijera Petera Magyara. 

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Komentari 8
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