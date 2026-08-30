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'TO JE TRAJNA DUŽNOST'

Plenković: Nestali su jedan od glavnih prioriteta ove Vlade

Piše HINA,
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Plenković: Nestali su jedan od glavnih prioriteta ove Vlade
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Plenković poručio da je potraga za 1.725 nestalih i dalje vrhunski prioritet. Od 2016. istražene su 444 lokacije, pronađene 53 grobnice i identificirane 343 osobe. Vlada obećava da neće stati dok se ne sazna istina

Na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu iskazujemo počast prema 1.725 nestalih osoba za kojima Hrvatska još traga, a pitanje nestalih je jedan od glavnih prioriteta Vlade od početka našeg mandata, objavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković na platformi X.

Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini većoj od milijun četvornih metara, napomenuo je Plenković i podsjetio na pronađenih 7 masovnih, 46 pojedinačnih grobnice te identificiranih 343 osobe. 

Ujedno, naglasio je, donijeli smo Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu 2019., kojim je prvi put uspostavljen jedinstven pravni okvir za cjelokupni proces. Naglasio je i kako je proširena međuresorna suradnja, a u terenskim istraživanjima sustavno se primjenjuju suvremene metode i tehnologije. 

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Posebne zahvale izrazio je timu ministra hrvatskih branitelja Tomi Medvedu i svim institucijama na naporima koje ulažu u ovaj zahtjevan proces.

Poručio je kako se nastaviti ustrajno poduzimati sve raspoložive aktivnosti kako bi se riješile sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i kako bi njihove obitelji ostvarile pravo na istinu.

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To je naša trajna dužnost prema svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama, istaknuo je predsjednik Vlade.

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