Plenković poručio da je potraga za 1.725 nestalih i dalje vrhunski prioritet. Od 2016. istražene su 444 lokacije, pronađene 53 grobnice i identificirane 343 osobe. Vlada obećava da neće stati dok se ne sazna istina
Plenković: Nestali su jedan od glavnih prioriteta ove Vlade
Na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu iskazujemo počast prema 1.725 nestalih osoba za kojima Hrvatska još traga, a pitanje nestalih je jedan od glavnih prioriteta Vlade od početka našeg mandata, objavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković na platformi X.
Na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu iskazujemo poštovanje prema 1.725 nestalih osoba za kojima Hrvatska još traga.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 30, 2026
Pitanje nestalih jedan je od glavnih prioriteta @VladaRH od početka našeg mandata. Od 2016. istražene su 444… pic.twitter.com/iwawinS4LF
Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini većoj od milijun četvornih metara, napomenuo je Plenković i podsjetio na pronađenih 7 masovnih, 46 pojedinačnih grobnice te identificiranih 343 osobe.
Ujedno, naglasio je, donijeli smo Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu 2019., kojim je prvi put uspostavljen jedinstven pravni okvir za cjelokupni proces. Naglasio je i kako je proširena međuresorna suradnja, a u terenskim istraživanjima sustavno se primjenjuju suvremene metode i tehnologije.
Posebne zahvale izrazio je timu ministra hrvatskih branitelja Tomi Medvedu i svim institucijama na naporima koje ulažu u ovaj zahtjevan proces.
Poručio je kako se nastaviti ustrajno poduzimati sve raspoložive aktivnosti kako bi se riješile sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i kako bi njihove obitelji ostvarile pravo na istinu.
To je naša trajna dužnost prema svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama, istaknuo je predsjednik Vlade.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+