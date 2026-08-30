Plenković: Nestali su jedan od glavnih prioriteta ove Vlade

Na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu iskazujemo počast prema 1.725 nestalih osoba za kojima Hrvatska još traga, a pitanje nestalih je jedan od glavnih prioriteta Vlade od početka našeg mandata, objavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković na platformi X.

Na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu iskazujemo poštovanje prema 1.725 nestalih osoba za kojima Hrvatska još traga.



Pitanje nestalih jedan je od glavnih prioriteta @VladaRH od početka našeg mandata. Od 2016. istražene su 444… pic.twitter.com/iwawinS4LF — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 30, 2026

Od 2016. istražene su 444 lokacije na ukupnoj površini većoj od milijun četvornih metara, napomenuo je Plenković i podsjetio na pronađenih 7 masovnih, 46 pojedinačnih grobnice te identificiranih 343 osobe.

Ujedno, naglasio je, donijeli smo Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu 2019., kojim je prvi put uspostavljen jedinstven pravni okvir za cjelokupni proces. Naglasio je i kako je proširena međuresorna suradnja, a u terenskim istraživanjima sustavno se primjenjuju suvremene metode i tehnologije.

Posebne zahvale izrazio je timu ministra hrvatskih branitelja Tomi Medvedu i svim institucijama na naporima koje ulažu u ovaj zahtjevan proces.

Poručio je kako se nastaviti ustrajno poduzimati sve raspoložive aktivnosti kako bi se riješile sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu i kako bi njihove obitelji ostvarile pravo na istinu.

To je naša trajna dužnost prema svim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama, istaknuo je predsjednik Vlade.