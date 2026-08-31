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UPUTIO SUĆUT

Plenković: Odlazak Jimmyja Stanića velik je i nenadoknadiv gubitak za glazbeni svijet!

Piše HINA,
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Plenković: Odlazak Jimmyja Stanića velik je i nenadoknadiv gubitak za glazbeni svijet!
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković izrazio je sućut zbog smrti Stjepana Jimmyja Stanića, naglašavajući njegov neizmjeran doprinos hrvatskoj glazbenoj sceni i snažan utjecaj na generacije obožavatelja.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u ponedjeljak izraz sućuti u povodu smrti Stjepana Jimmyja Stanića, istaknuvši da je riječ o originalnom i talentiranom glazbeniku koji je 70 godina uspješno i suvereno vladao hrvatskom glazbenom scenom. Plenković je u sućuti upućenoj uime Vlade i osobno ocijenio da je Stanić bio prepoznatljiv po svojem životnom i glazbenom stilu, a da su ga snažna osobnost, zagrebački šarm i neponovljivi smisao za humor učinili miljenikom svih generacija.

O njegovu bogatom i dugogodišnjem umjetničkom djelovanju, dodao je, svjedoči i Porin za životno djelo.

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"Svojim brojnim bezvremenskim pjesmama ostavio je poseban trag u hrvatskoj glazbi, a njegov odlazak veliki je i nenadoknadiv gubitak za glazbeni svijet, ali i njegovu vjernu publiku", poručio je Plenković.

"U ovim tužnim trenucima za obitelj, prijatelje i kolege gospodina Stanića, u ime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut i iskreno suosjećanje", stoji u sućuti.

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Komentari 4
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