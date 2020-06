Andrej Plenković: Škorinu izjavu nisam doživio kao prijetnju, počeo je proklizavati na suhom

U nekim od zemalja našeg okruženja povećan je broj zaraženih. Kontrolirat ćemo stvari na granici na učinkovit način, apelirati na sve nas da se ponašamo odgovorno, rekao je premijer Plenković

<p>Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu kako je zdravstveni sustav u cijelosti pripravan nositi se s eventualnim povećanim brojem zaraženih koronavirusom poručivši da će "kontrolirati stvari na granici na učinkovit način".</p><p>- U nekim od zemalja našeg okruženja povećan je broj zaraženih. Intenzivno pratimo situaciju, gledamo i situaciju u Hrvatskoj jer smo u zadnja dva dana imali 22 slučaja, što je puno više nego u zadnja tri tjedna zatišja. Smatramo da smo, kao zdravstveni sustav u cijelosti pripravni nositi se s eventualnim brojem povećanih slučajevima zaraženih. Kontrolirat ćemo stvari na granici na učinkovit način, apelirati na sve nas da se ponašamo odgovorno - odgovorio je Plenković novinarima na pitanje o mogućnosti strožih kontrola na granicama.</p><h2>Škorinu izjavu nisam doživio kao prijetnju </h2><p>Predsjednik HDZ-a, koji je danas predstavljao danas kandidate svoje stranke za I. izbornu jedinicu koju on predvodio, svrnuo se i na poruku Miroslava Škore ženama koje su mu pokazale srednji prst kako mogu mahati kojim hoće prstima dok Domovinski pokret dođe na vlast, a onda će dobiti po tim prstima.</p><p>Njegovu poruku, kazao je, ne doživljava kao prijetnju dodavši kako "Škoro proklizava na suhom".</p><p>- Očito da proklizava svaki dan, ne samo na onim osjetljivim temama, nego se i neke izjave mogu doživjeti kao prijetnja. Osobno ih nisam doživio kao nikakvu prijetnju. Dapače, imamo iza sebe i rezultate i vjerujemo u sebe - istaknuo je.</p><p>Za razliku od njih, poručio je, drugi nemaju niti programa niti postignuća te bi – ako bi došli s krajnje desnice, bili svojevrsni eksperiment kao i „ovi s lijeva, bez iskustva, okupljeni do ne znam koje daljine”.</p><p>Plenković je naglasio da su napravili jako puno u zadnje četiri godine te imaju realan program, utemeljen na brojkama, koji daje zemlji šansu za brzi gospodarski oporavak, za utjecaj u Europi i svijetu te zdravstvenu i ekonomsku sigurnost.</p><h2>O suradnji s Mostom uopće ne razmišljam</h2><p>Na novinarski upit kako komentira uvjet Mosta za suradnjom da se provede referendum o izbornom zakonu, odgovorio je kako se može razgovarati o promjenama izbornog zakona, ali smatra kako se to pitanje ne treba uređivati referendumom već u Hrvatskom saboru. Poručio je i kako o suradnji s Mostom uopće ne razmišlja.</p><p>- Najmanje o njima razmišljam od svih. Imam puno sjajnog iskustva s njima - rekao je ironično.</p><p>Poručio je kako u I. Izbornoj jedinici očekuju bolji rezultat nego su ga imali 2016. godine s obzirom na sva postignuća koja su ostvarili u svom mandatu te na sve što su osigurali u proteklom razdoblju u uvjetima najveće krize u proteklih stotinu godina. „Imamo sjajan tim, odličan program, a imamo i rezultate iza nas”, zaključio je. (bs)</p>