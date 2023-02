Andrej Plenković u Križevcima: Drugi mandat teče u kriznom kontekstu bez presedana!

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak navečer na obilježavanju 33. obljetnice osnutka HDZ-a Koprivničko-križevačke županije da drugi mandat Vlade teče u kriznom kontekstu bez presedana, što je zahtijevalo snažan odgovor države.

"Korona kriza, dva razorna potresa, ruska agresija na Ukrajinu, sve su to situacije bez presedana. Sve su te krize zahtijevale snažan odgovor države. Da je on izostao, plaćali bismo danas skuplji benzin, plin i ostale energente. Sve vrijeme dizali smo plaće, mirovine, osigurali učenicima besplatne udžbenike, prijevoz do škole i sada besplatan obrok", istaknuo je Plenković večeras u Križevcima.

Dodao je kako je proteklo razdoblje bilo vrijeme državnog intervencionizma, suprotno načelima HDZ-a. No, istaknuo je Plenković, moralo mu se pribjeći zbog vanjskih okolnosti.

Naglasio je da je Hrvatska danas članica NATO saveza, Schengenskog i euro prostora, da uskoro stižu borbene letjelice čime Hrvatska staru istočnu vojnu opremu ubrzano zamjenjuje za suvremenu zapadnu.

"Podsjećam da nas je Ukrajina značajno vojno potpomagala u vrijeme Domovinskog rata", kazao je, uz ostalo, Plenković.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je u svom govoru ocijenio da jedino HDZ ima kapaciteta okupiti ljude u znatnom broju. Oporba, rekao je, stalno najavljuje prosvjede na kojima se okupi tek šačica ljudi.

Naglasio je da je Hrvatska jedna od tek 15 zemalja Europske unije koja se istodobno nalazi Schengenskom prostoru, eurozoni i članica je NATO saveza.

"Kakva bismo bili zemlja da nas vode Buljevi, Grmoje i Milanović? Možda ne bismo bili na strani Ukrajine, nego Rusije. Tužno je da imamo političke protivnike kojima je jedini cilj blatiti, lagati i manipulirati", istaknuo je Jandroković.

Nazočne je, među ostalim, pozdravio ispred utemeljitelja koprivničko-križevačkog HDZ-a Krunoslav Vitelj, a pozdrave i riječi zahvale uputio je i prvi čovjek županijskog HDZ-a te saborski zastupnik Darko Sobota.

Na svečanoj sjednici bio je i župan Darko Koren.

