SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Marokanac Hamza O. (33) koji je krajem lipnja prošle godine pretukao policajku na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, kako doznajemo, u ponedjeljak je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. To znači da neće ići u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo. Istoga dana pušten je iz istražnog zatvora u kojemu se nalazio od 30. lipnja prošle godine. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti.

Zagrebačko tužiteljstvo teretilo ga je za prisilu prema službenoj osobi, za što je zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Ja sam pošten, miran čovjek. U Hrvatskoj boravim od 2013. godine te sam radio po autopraonicama i vulkanizerima. Tog dana policajka je mene udarila pa sam poludio. Kad ne pijem i ništa ne konzumiram nisam takav - branio se Hamza, koji u Hrvatskoj dosad nije osuđivan, pred sudom.

Kako je ranije pisao Jutarnji list, ima pet razreda osnovne škole u Maroku, u Hrvatskoj ima stalni boravak, ali bez važećih dokumenata. Za njim je bila raspisana i inozemna tjeralica. Nakon uhićenja odbio je surađivati s policijom i tužiteljstvom.

Podsjetimo, policajki, koja je obavljala službenu dužnost na Autobusnom kolodvoru, na jednom od terminala prišao je Marokanac i zatražio je pomoć. Pretražila ga je kako bi se uvjerila da nije naoružan, a potom ga uvela u jednu prostoriju. Komunicirali su na engleskom jeziku te ga je tražila da mu na jedan papir napiše svoje ime, prezime i datum rođenja.

Razgovor je tekao uobičajeno i Marokanac ničim nije odavao da ima namjeru napasti ili pobjeći. Čim je napisao svoje podatke, udario ju je šakom u glavu, počeo je vući po podu.

Pokušala je dohvatiti službenu vezu, no "istrgnuo ju je i bacio na pod". Vikala je i dozivala u pomoć, ali je prostorija blizu toaleta i tu je manji protok ljudi. Pokušavala je doći i do lisica iza leđa, ali ju je opet gurnuo o zid.

Uspjela ga je udariti nogom i kratko se osloboditi, no napadač ju je ponovno oborio.

- You are not police, you are mafia (Ti nisi policija, ti si mafija - op.a.) - vikao je Marokanac. U jednom trenu je uspjela doći do veze i dojaviti za napad, a muškarac je pobjegao, no za koji trenutak se vratio i opet počeo vući policajku.

U jednom trenutku došla je čistačica koja je to vidjela i počela vrištati. Tek tad je pustio policajku i pobjegao, a ubrzo su stigli njezini kolege iz postaje, pa hitna pomoć. Liječničku pomoć pružili su joj u Vinogradskoj bolnici, gdje su njezine ozljede okvalificirali kao lakše.

Za komentar s kontaktirali i Dubravka Jagića, predsjednika Sindikata policije Hrvatske.

- Takve napade na policijske službenike treba najstrože kažnjavati jer napad na policijskog službenika je napad na državu i to se jasno mora apostrofirati. Kazna mora biti sankcija i treba služiti za opomenu drugima, a ne poticaj. Policajac je jedan od stupova države, svetinja, ako država ne može zaštititi njega, kako će on štititi državu - kazao je Jagić.

Dodao je da se stranci, bez obzira kako dolaze u Hrvatsku, trebaju pridržavati hrvatskih zakona, običaja i kulture ako žele biti dobrodošli.