SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Piše Helena Tkalčević,
Foto: Damjan Tadic

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo

Marokanac Hamza O. (33) koji je krajem lipnja prošle godine pretukao policajku na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, kako doznajemo, u ponedjeljak je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. To znači da neće ići u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo. Istoga dana pušten je iz istražnog zatvora u kojemu se nalazio od 30. lipnja prošle godine. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti.

Zagrebačko tužiteljstvo teretilo ga je za prisilu prema službenoj osobi, za što je zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

- Ja sam pošten, miran čovjek. U Hrvatskoj boravim od 2013. godine te sam radio po autopraonicama i vulkanizerima. Tog dana policajka je mene udarila pa sam poludio. Kad ne pijem i ništa ne konzumiram nisam takav - branio se Hamza, koji u Hrvatskoj dosad nije osuđivan, pred sudom. 

NAPAD NA AUTOBUSNOM KOLODVORU Strašni detalji napada stranca na zagrebačku policajku: Primio me za kosu i udarao me u zid!
Kako je ranije pisao Jutarnji list, ima pet razreda osnovne škole u Maroku, u Hrvatskoj ima stalni boravak, ali bez važećih dokumenata. Za njim je bila raspisana i inozemna tjeralica. Nakon uhićenja odbio je surađivati s policijom i tužiteljstvom.

Podsjetimo, policajki, koja je obavljala službenu dužnost na Autobusnom kolodvoru, na jednom od terminala prišao je Marokanac i zatražio je pomoć. Pretražila ga je kako bi se uvjerila da nije naoružan, a potom ga uvela u jednu prostoriju. Komunicirali su na engleskom jeziku te ga je tražila da mu na jedan papir napiše svoje ime, prezime i datum rođenja. 

Razgovor je tekao uobičajeno i Marokanac ničim nije odavao da ima namjeru napasti ili pobjeći. Čim je napisao svoje podatke, udario ju je šakom u glavu, počeo je vući po podu.

Pokušala je dohvatiti službenu vezu, no "istrgnuo ju je i bacio na pod". Vikala je i dozivala u pomoć, ali je prostorija blizu toaleta i tu je manji protok ljudi. Pokušavala je doći i do lisica iza leđa, ali ju je opet gurnuo o zid.

Uspjela ga je udariti nogom i kratko se osloboditi, no napadač ju je ponovno oborio.

POLICIJA PRIVELA MAROKANCA Sindikat policije: 'Napadač na policajku u Hrvatskoj nema što tražiti. Protjeran je iz Njemačke'
- You are not police, you are mafia (Ti nisi policija, ti si mafija - op.a.) - vikao je Marokanac. U jednom trenu je uspjela doći do veze i dojaviti za napad, a muškarac je pobjegao, no za koji trenutak se vratio i opet počeo vući policajku. 

U jednom trenutku došla je čistačica koja je to vidjela i počela vrištati. Tek tad je pustio policajku i pobjegao, a ubrzo su stigli njezini kolege iz postaje, pa hitna pomoć. Liječničku pomoć pružili su joj u Vinogradskoj bolnici, gdje su njezine ozljede okvalificirali kao lakše.

Za komentar s kontaktirali i Dubravka Jagića, predsjednika Sindikata policije Hrvatske.

- Takve napade na policijske službenike treba najstrože kažnjavati jer napad na policijskog službenika je napad na državu i to se jasno mora apostrofirati. Kazna mora biti sankcija i treba služiti za opomenu drugima, a ne poticaj. Policajac je jedan od stupova države, svetinja, ako država ne može zaštititi njega, kako će on štititi državu - kazao je Jagić.

Dodao je da se stranci, bez obzira kako dolaze u Hrvatsku, trebaju pridržavati hrvatskih zakona, običaja i kulture ako žele biti dobrodošli.

Pojavila se poruka iranskog vođe Mojtabe. Izrael tvrdi: Ubili smo dva važna iranska čovjeka
IZ MINUTE U MINUTU

Pojavila se poruka iranskog vođe Mojtabe. Izrael tvrdi: Ubili smo dva važna iranska čovjeka

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’
OBA SU PALA Jedan na granici s Hrvatskom imao hrpu gotovine, drugi kožu mrtvog medvjeda!
CARINICI U ŠOKU

OBA SU PALA Jedan na granici s Hrvatskom imao hrpu gotovine, drugi kožu mrtvog medvjeda!

Carinska uprava podsjeća da su putnici pri ulasku u EU dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura i više, ali i da je strogo zabranjen unos i izvoz zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta

