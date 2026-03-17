Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Josip Šincek, osumnjičen za ilegalno deponiranje i zakapanje 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u prostoru PPK Velebit u Gospiću, prije par dana dobio je nagradu na sajmu inovacija International Exhibition of Inventions Geneva za inovaciju 'Power Multiplier'. Riječ je o sustavu za multipliciranje snage koji je 'usko povezan s ekologijom i utjecajem na okoliš'.

Sustav omogućuje multipliciranje ulazne snage koristeći kombinaciju visinskih razlika, opterećenja, gravitacijske sile i kinetičke energije. Dobivena energija može se koristiti kao pokretačka snaga za različite strojeve ili se, uz pomoć generatora, može pretvarati u električnu energiju, piše panopticum.hr.

Šincek je tako s inovacijom uletio u prostor u kojem se traže održivi načini proizvodnje energije, a tvrdi i da ima snažan utjecaj na okoliš jer smanjuje emisije CO2. Koliko 35 tisuća tona otpada u Gospiću ima snažan utjecaj na okoliš, pročitajte OVDJE.

Šincek je dobitnik specijalne nagrade koju dodjeljuje Nacionalni institut za razvoj i istraživanja iz Bukurešta (IMT Bucharest).

Građanska inicijativa Gospić je naš dom poslala je prosvjednu notu i IMT Bucharest i organizatorima Međunarodnog sajma inovatora u Ženevi.