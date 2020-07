Mikulić ugostiteljima na moru šalje više od 100 inspektora

Iznose i podatke da na području Hrvatske posluje oko 764 hotela, 204 kampa i 61 luka nautičkog turizma, od čega ih je najviše u Dalmaciji, Primorju i Istri

<p>Više od stotinu sanitarnih i turističkih inspektora u četvrtak su iz Zadra i Biograda krenuli s koordiniranim inspekcijskim nadzorima ugostiteljskih objekata, želeći time utvrditi spremnost za vrhunac turističke sezone, izvijestili su u četvrtak iz Državnog inspektorata.</p><p>Iz Inspektorata najavljuju i da će inspektori u "sljedećih nekoliko mjeseci nadzirati poslovanje ugostiteljskih objekata - hotela, kampova te luka nautičkog turizma, marina i pružatelja usluga u turizmu koji posluju u sklopu navedenih objekata".</p><p>Glavni državni inspektor <strong>Andrija Mikulić</strong> podsjeća da je Državni inspektorat u lipnju prvi put objavio dokument "Elementi kontrole u nadzoru", u kojemu se konkretno navodi što se nadzire.</p><p>- Vjerujem da smo ovim partnerskim pristupom doprinijeli održavanju kontinuiteta u pružanju sigurne i kvalitetne usluge svim građanima i turistima. Do sada nisu uočene veće nepravilnosti, što je jasan pokazatelj da su korisnici prepoznati i podržavaju novi način rada Državnog inspektorata - kazao je Mikulić.</p><p>Iznose i podatke da na području Hrvatske posluje oko 764 hotela, 204 kampa i 61 luka nautičkog turizma, od čega ih je najviše u Dalmaciji, Primorju i Istri, a nadzorima će biti obuhvaćeni objekti koji su otvoreni za turiste.</p><p>Sanitarni inspektori detaljno kontroliraju provedbu odluka Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, s naglaskom tijekom koordiniranih nadzora na kontrolu zdravstvene ispravnosti bazenskih voda, sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta bazenskih kupališta i tuševa, kao i koncentracija rezidualnog klora u vodi za ljudsku potrošnju, poručila je načelnica sektora sanitarne inspekcije za zdravstvenu ekologiju <strong>Katica Boban.</strong></p><p>Turistički inspektori, pak, kaže voditeljica ispostave Zadar Državnog inspektorata <strong>Iva Dunatov</strong>, nadziru legalitet i ispunjavanje zakonskih obveza propisanih uvjetima za vrstu i kategoriju objekta, što podrazumijeva isticanje vrste i kategorije ugostiteljskog objekata, posebnog standarda i oznake kvalitete, radnog vremena, kućnog reda, cijena, normativna i slično.</p><p>- Prevencija, edukacija i partnerski odnos to je ono što nam je cilj, a zakonska legislativa je propisala gdje je to primjenjivo. Prvi rezultati ovih koordiniranih nadzora očekuju se kroz nekoliko dana - zaključio je Mikulić.</p>