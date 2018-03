'Angažiranje Skladgradnje su predložili Sanader i Kalmeta'

Bivši premijer Ivo Sanader i bivši ministar prometa Božidar Kalmeta sugerirali su mi da Skladgradnju uključim kao podizvođača u posao, rekao Željko Žderić, bivši generalni direktor građevinskog poduzeća Konstruktor na suđenju Kalmeti i drugima u aferi 'Remorker'.

Žderić je svjedočeći na Županijskom sudu u Zagrebu dodao kako su u načelu sami odlučivali o tome koga će uključiti kao podizvođače, ali da se dobivali mnogo preporuka i molbi.

- I moj otac je urgirao za neke kooperante, a mi smo ih uključivali po svom nahođenju - rekao je Žderić koji je svjedočio o okolnosti izgradnje državne ceste Zadar 2 - Gaženica, popularne 'Kalmetine'.

Foto: Telefoto

- Mislio sam da ćemo se na natječaj javiti kao udruga, no kako je Viadukt rekao da se ne radi o autocesti i da će se zbog toga samostalno javiti na natječaj, onda se i Konstruktor javio sam. Realno smo se natjecali. Htjeli smo pobijediti. Viaduktova ponuda bila je povoljnija od naše i on je dobio posao - rekao je Žderić, koji je bio generalni direktor Konstruktora od 1996. do kraja 2017. i koji u poduzeću ima još 'nešto malo vlasničkog udjela'.

Rekao je kako se s drugooptuženim Zdravkom Livakovićem sastajao otkako je ovaj postao državni tajnik te da ga Livaković nikad nije tražio dar ili da fingira bilo kakav natječaj.

- Nitko iz Viadukta nije me tražio da se ne javimo na natječaj, niti nam je išta s tim u vezi ponuđeno - svjedočio je Žderić.

Podsjećamo, Uskok tereti Kalmetu da je kao ministar prometa povezao ljude iz svojeg ministarstva, Hrvatskih cesta (HC) i Hrvatskih autocesta (HAC) te da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz javnih tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Jedna od točaka optužnice odnosi se na namještanje posla Viaduktu za izgradnju brze ceste Zadar 2 - Gaženica kako bi dio novca strpali u svoje džepove.

Prema optužnici, Kalmeta je zajedno sa Livakovićem, Mikulićem, Sapunarom i Bobanom dogovorio da se posao unaprijed dodijeli samo Viaduktu s tim da je Viadukt morao angažirati lokalne tvrtke. Prije toga je Kalmeta naložio da se cesta projektira kao brza cesta čime je podigao cijenu izgradnje.

Viadukt je potom tvrtkama Igora Premilovca isplatio 18,2 milijuna kuna za fiktivne usluge. Premilovac je zadržao 20 posto, direktori Viadukta Damir Kezele i Ivan Berket zadržali su 1,46 milijuna kuna, a ostatak od 13,1 milijun kuna, tvrdi Uskok, otišao je Kalmeti i njegovim ljudima.