Obavijesti

News

Komentari 60
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO PLUS+

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju

Do prije pet godina bio je jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca i najmoćnijih ljudi hrvatske politike. A onda se potpuno povukao iz javnosti nakon gubitka unutarstranačkih izbora i osnovao tvrtku za poslovno savjetovanje i sigurnost. Sada se širi i na turizam. Milijan Brkić zvani Vaso, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom u naselju Sveti Rok, podno samog Velebita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 60
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
VIDEO Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!
OPSADNO STANJE

VIDEO Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!

Policija upozorava građane Australije da izbjegavaju plažu Bondi u Sydneyju nakon što je više ljudi upucano. Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori vjeruju da je planiran mjesecima...
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025