Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
Do prije pet godina bio je jedan od najmoćnijih HDZ-ovaca i najmoćnijih ljudi hrvatske politike. A onda se potpuno povukao iz javnosti nakon gubitka unutarstranačkih izbora i osnovao tvrtku za poslovno savjetovanje i sigurnost. Sada se širi i na turizam. Milijan Brkić zvani Vaso, upravo je završio velebnu vilu s grijanim bazenom u naselju Sveti Rok, podno samog Velebita.
