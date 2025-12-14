Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
IZDIGAO SE DIM
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
Dvije eksplozije u razmaku od 30 minuta odjeknula su Dugavama u subotu navečer, kako nam javljaju čitatelji. Eksplozija se čula i u Travnom i u Sopotu, a nakon toga se izdigao gusti dim.
- Dvije eksplozije u razmaku 30-ak minuta potresle su Dugave. Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije, u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj, a sve su dojavili i policiji.
Kako je dodao čitatelj, to je na području Ulice svetog Mateja.
- Odjeknulo je kao bomba. Nadamo se da je petarda - dodaje drugi čitatelj.
