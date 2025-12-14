Obavijesti

News

Komentari 7
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
Foto: Čitatelj 24sata

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.

Dvije eksplozije u razmaku od 30 minuta odjeknula su Dugavama u subotu navečer, kako nam javljaju čitatelji. Eksplozija se čula i u Travnom i u Sopotu, a nakon toga se izdigao gusti dim.

- Dvije eksplozije u razmaku 30-ak minuta potresle su Dugave. Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije, u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj, a sve su dojavili i policiji.

Pokretanje videa...

Eksplozija u Zagrebu 00:24
Eksplozija u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako je dodao čitatelj, to je na području Ulice svetog Mateja.

- Odjeknulo je kao bomba. Nadamo se da je petarda - dodaje drugi čitatelj.

