'Angela ga je htjela ostaviti, no prijetio je da će se ubiti. Nismo slutili da bi joj mogao nauditi'

Bilo mi je teško slušati što je Franjo sve na sudu ispričao. Ja i Angela smo bile bliske prijateljice, obje smo iz Slavonije. Često smo se viđale, ona je znala dolaziti kod nas, a ja i suprug kod nje. Franjo je bio posesivan i antisocijalan, prijetio je da će se ubiti ako ga ostavi. Nikad nismo pomišljali da bi mogao nauditi njoj, rekla je Danijela, prijateljica ubijene Angele Ivanko Jurić (29).

Zbog teškog ubojstva slijepe supruge u lipnju prošle godine u Zaprešiću, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici na 12 godina zatvora nepravomoćno je osuđen Franjo Jurić (29). Produljen mu je i istražni zatvor u kojemu je od 26. lipnja 2023. te je oslobođen plaćanja sudskih troškova. Tražio je da ga odmah pošalju na izdržavanje kazne i rekao da će svoju polovicu stana darovati roditeljima žrtve.

Optužnica ga je teretila da je u noći na 19. lipnja u obiteljskom stanu u Zaprešiću, u kojemu su stanovali, nakon svađe supruzi zadao 25 ubodno-reznih rana te je gušio prekrivši joj usta i nos i stišćući joj vrat. Uslijed svih ozljeda Angela je preminula, a kad je shvatio što je učinio, pokušao je presuditi i sebi te je spašen hitnom liječničkom intervencijom.

Njezina smrt, utvrdio je vještak sudske medicine, nije bila trenutna, nego je napad trajao dulje vrijeme, a ona je veći dio tog vremena bila pri svijesti te je trpjela bol, intenzivan strah i patnju. Pokušala se obraniti, o čemu svjedoče rezne rane po jagodicama prstiju. Vještak psihijatar zaključio je da je Franjo u vrijeme ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv i da je za počinjenje kaznenog djela bila odlučna dinamika bračnih odnosa. Preporučio je dobrovoljan psihijatrijski tretman.

Franjo je na sudu priznao djelo, što je ocijenjeno olakotnim, kao i njegova dosadašnja neosuđivanost, te činjenica da u vrijeme počinjenja nije potpuno upravljao svojom voljom i postupcima.

- Spremala se ići kod tog muškarca s kojim je imala aferu. Govorila je da samo želi s njim nasamo popiti kavu. Pitao sam je zašto, kako može, kad smo sve riješili. Nije odgovarala. Toliko mi se smračilo zbog te njene izdaje i jer me povrijedila - plačući rekao je Franjo u svojoj obrani.

Angelina prijateljica kaže da je Franjo bio jako ljubomoran te je Angeli branio da se uopće druži s bilo kojim muškarcem, a tvrdi i da mu je smetalo da bude s prijateljicama ili da one dolaze kod njih.

- Kad bismo suprug i ja došli kod njih u posjet, on bi samo otišao u drugu sobu i zatvorio vrata. Ne bi ni pozdravio. Govorili smo Angeli da to baš i nije normalno te da bi ga trebala ostaviti, no ona bi rekla da je on takav, da se ne druži s ljudima i da nema prijatelja. Bilo joj je žao otići zbog prijetnji da će se ubiti, nije to bio sretan brak, to je bio brak iz ucjene - tvrdi naša sugovornica.

Kaže kako Angela nije ostajala vani do kasno, ali on je bio ljubomoran na svakog muškarca u njezinoj blizini, smetao mu je i suprug prijateljice.

- Ona je bila slijepa, ali nikad nije dopuštala da je to ograničava. Željela je voditi aktivan život, išla je na tečaj za maserku kako bi se mogla zaposliti jer je primala malu invalidninu, htjela je i dijete. Išla je s nama na kuglanje, voljela se družiti... On je bio potpuno drukčiji. Vidjela sam da susjedi govore da su ih viđali zagrljene. Angela je imala problema i s motorikom, jedna strana joj je bila slabija pa se obično pridržavala za nekoga. Njezin otac psihički je vrlo loše. Nakon te prometne nesreće liječnici su se tri mjeseca borili da joj spase život, bila je u komi. I da nakon svega netko tako njegovoj kćeri oduzme život... Mi smo uvjereni da je on to planirao, a ne da mu se, kako je rekao, sve smračilo pa se nije mogao kontrolirati - smatra prijateljica. 