Angelina Eichhorst: 'Političari u Bosni i Hercegovini moraju prestati sa svađama žele li u EU'

Ravnateljica za Europu pri Europskoj službi za vanjske poslove (EEAS) Angelina Eichhorst pozvala je u srijedu političare u BiH na smirivanje sadašnje krize i nastavak dijaloga ukoliko žele da njihova zemlja napreduje na europskom putu.

Eichhorst je u utorak bila u Srebrenici na komemoraciji za žrtve genocida iz 1995. godine a nakon toga posjet BiH u srijedu je nastavila u Sarajevu gdje je stigla u jeku teške političke krize koja potresa BiH zbog nastojanja iz Republike Srpske da potkopaju državni Ustavni sud.

Nakon sastanka s čelnicima stranaka koje čine vladajuću koaliciju u državi imala je odvojeni susret i s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto.

Novinarima je nakon toga rekla da državna vladajuća koalicija "generalno djeluje na konstruktivan način" te kako EU želi da se to i nastavi, odnosno da se kroz politički dijalog nađu rješenja za otvorena pitanja.

"Tražimo od njih da nastave raditi u konstruktivnom duhu a jasno sam poručila da je neprihvatljiv svaki jednostrani pokušaj podrivanja dostignutog, kao što su neprihvatljivi svi protuustavni potezi", kazala je Eichhorts istaknuvši kako je takvu poruku posebice uputila predstavnicima vlasti RS.

Podsjetila je da EU ima jasan popis uvjeta i zakona koje parlament BiH treba usvojiti da bi se nastavio europski put i to se sada mora ubrzati nakon godina blokada.

"14 ključnih prioriteta jasno je su definirano, to je obiman pothvat ali je apsolutno ostvariv", kazala je Eichhorst dodajući kako EU ostaje spremna pomoći u traganju za političkim rješenjima ali i "povući crtu kada stvari odu predaleko" jer je to način na koji se mora djelovati u sadašnjim geopolitičkim okolnostima, a to znači i jasnu spremnost da se zaštiti teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

Krišto je rekla da je Eichhorst pružila snažnu potporu na europskom putu ustvrdivši kako Vijeće ministara BiH radi dobro i donosi odluke na temelju kompromisa, konsenzusa i međusobnog uvažavanja za što, kako je istaknula, treba puno truda i energije.

Odbila je komentirati političku krizu u zemlji uz konstataciju kako se "ne želi baviti nametnutim temama" jer to, kako tvrdi, samo šteti BiH a za zemlju je najvažnije donositi odluke koje su bitne za približavanje članstvu u EU.