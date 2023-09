Anketa 24sata: Tko bi trebao voditi Vladu? Plenković, Grbin, Benčić ili netko sasvim drugi...

Možemmo! je izabralo Sandru Benčić kao kandidatkinju za premijerku i da ih povede u izbornu u političku bitku na parlamentarnim izborima sljedeće godine. Zasad je poznato da će HDZ-ov kandidat biti predsjednik stranke i aktualni premijer Andrej Plenković koji ih je već vodio u dvije parlamentarne izborne pobjede.

SDP je pak izabrao svog predsjednika Peđu Grbina kao kandidata. Grbin i Benčić će se boriti za glasove na ljevici jer je Možemo! odbilo predizbornu koaliciju, ali su otvoreni za suradnju sa SDP-om nakon izbora.

Od pet najvećih stranka, još se čekaju Most i Domovinski pokret. Kako sada stvari stoje, čini se da Domovinski pokret neće istaknuti vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu i predsjednika stranke kao kandidata za premijera, nego će ići s timom ljudi. Navodno spremaju i neka iznenađenja i pojačanja. Most će se tući upravo s Domovinskim pokretom i HDZ-om za glasove na desnoj strani političkog spektra. Most planira imati kandidata/kadidatkinju za čovjeka koji će voditi Vladu. Međutim, zasad još nema odluke tko će to biti. Spekulira se o Nini Raspudiću, Boži Petrovu, Nikoli Grmoji i Mariji Selak-Raspudić.

HDZ zasad uvjerljivo vodi prema svim anketama i najjača su stranka u Hrvatskoj. Prema zadnjem Cro Demoskopu RTL-a, Plenković je pak i najnegativniji političar u Hrvatskoj, ali i drugi najpozitivniji. Prema istom, redovnom ispitivanju javnog mnijenja, u rujnu je Grbin bio tek na šestom mjestu političara o kojima birači imaju pozitivan dojam, a na četvrtom mjestu liste negativaca. Benčić je, prema istoj anketi, bila na četvrtom mjestu političara o kojima građani pozitivno misle, a na listi onih negativnih je uopće nema.

Pitamo i vas, da su danas izbori, tko mislite da bi najbolje vodio Vladu i zemlju kroz sljedeće četiri godine.