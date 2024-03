ANKETA Izbori su za manje od 30 dana. Za koga ćete glasati?

Do parlamentarnih izbora ostalo je manje od mjesec dana. Zoran Milanović raspisao ih je za 17. travnja (srijeda) pa najavio da ide na listi SDP-a. Ustavni sud je objavio da to ne smije ako ne da ostavku, a upozorio ga je i kako će svako djelovanje u tom smjeru biti zabranjeno, za njega i za SDP koji mu više ne smije spomenuti ni ime u kampanji. U međuvremenu su iz SDP-ove koalicije izašle tri stranke: IDS, Fokus i Radnička fronta. SDP je pregovarao s Možemo, ali pregovori su propali, MOST je u koalicji sa Suverenistima, a Vandželić i Republika idu s Fokusom i Davorom Nađijem. Za koga ćete glasati?

