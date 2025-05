Lažni vještak koji je procijenio i Kekinovu zemlju sve priznao: Jesam, snižavao sam vrijednost

Nakon što su prije mjesec dana uhićeni pročelnica Grada Buja Jelena Perossa, njen suprug Denis, "vještak" Zdenko Rajković, ali i pjevač Mile Kekin, sada je procurilo i priznanje Rajkovića koji je imao ključnu ulogu u prodaji gradskog zemljišta ispod cijene. Perosse se tereti da su kroz više od 10 godina preprodavali gradska zemljišta, mijenjali namjenu i na tom zaradili minimalno nešto manje od pola milijuna eura.

Mile Kekin je kupio dva zemljišta koja zajedno imaju 358 kvadrata u Momjanu u Istri, a Uskok ga tereti da je poticao pročelnicu da mu učini tu uslugu dok on u obrani kaže da nije to činio i zemljište je kupio na javnom natječaju po cijeni nešto višoj od početno procijenjene. Dosad je bilo poznato da je Perossa objavila početnu cijenu po elaboratu iz 2013. godine koji je izradio Rajković iako je zemljište prodano 2018. godine i morala je naručiti novu tržišnu procjenu. Kekinu je zemljište prodano po sedam tisuća eura nižoj cijeni, utvrdila je specijalizirana tvrtka koju je angažirao Uskok.

Sada portal Index donosi i svjedočenje Rajkovića koji je priznao da je procijenio niže i ta, ali i brojna druga zemljišta od 260 drugih različitih nekretnina na kojima je radio procjene. Rekao je da se poznaju od 2012. godine, a priznao je i da nije bio ovlašteni sudski vještak koji je mogao procjenjivati nekretnine.

- Tražila je da izrađujem procjene vrijednosti nekretnina ispod tržišnih vrijednosti. Ja sam te elaborate i radio te joj ih dostavljao na e-mail. Ona me nekad zvala i tražila da još umanjim procjenu što sam i činio. U nekoliko navrata tražila je da građevinska zemljišta procijenim kao poljoprivredna. Ne znam zašto je sve to tražila i kome su nekretnine kasnije prodane - prenosi Index Rajkovićevo svjedočenje, a obrazložio je da je to činio jer je svaki elaborat Grad plaćao između 1000 i 1500 kuna.

- U medijima sam pročitao da je Mili Kekinu prodana nekretnina na temelju mog elaborata. Taj elaborat naručila je Perossa i imao je cijenu nižu od tržišne. No, napisao sam ga još 2013., a ne 2018. kad je Kekin kupio zemljište", rekao je u svojoj obrani Rajković.

U određenim slučajevima Perossa je tražila da se korigira procjena vrijednosti, kazao je Rajković istražiteljima koji su u njegovu računalu pronašli datoteke koje su se zvale "korekcija - Jelena", prenosi Index.