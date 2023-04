ANKETA Je li vama narasla plaća od uvođenja eura u Hrvatsku?

U Otvorenom HTV-a u srijedu raspravljalo se o rastu cijena i inflaciji te o tome koliko i kome ratu plaće brže od inflacije.

HDZ-ov Marko Pavić je pak istaknuo da su mjere Vlade imali rezultate i da inflacija u zadnja 4 mjeseca usporava.

- Zadnjih 6 godina je akumulirana inflacija 16,4%, od toga lani 10,1%, ali su plaće rasle 30%, mirovine 28%, minimalna plaća skoro 70%. Hrvatska je izbjegla tehničku recesiju i očekujemo jasan zamah gospodarstva - istaknuo je Pavić.

SDP-ov Branko Grčić rekao je kako su zaposlenici, radnici zanemareni u raspodjeli BDP-a.

- Profit nije sramota, sramota je da neki ljudi u Hrvatskoj ne mogu živjeti od svojih dohodaka, bilo da su plaće, bilo da su mirovine - rekao je Grčić.

- Podaci za šest godina o kojima govori Pavić su vrlo jasni. Iz prezentacije Vlade koja je prije nekoliko tjedana puštena u javnost, jasno se pokazuje da je BDP u šest godina realno porastao 25%, a plaće samo 15%, a mirovine samo 6,7%. Govorim pouzdane podatke iz prezentacije Vlade. Dakle vi nominalne kategorije miješate s realnim kategorijama. naglasio je Grčić.

- To je ključni problem Hrvatske. Dogodilo se to da su mnogi iskoristili inflaciju za pumpanje profita. Ako će taj profit sutra ići u investicije to je dobro. Ako će se taj profit repatrirati, ako će otići iz Hrvatske, ako će u tome uživati neki strani vlasnik koji ima kompaniju u Hrvatskoj, a ne hrvatski ljudi, onda je to problem za Hrvatsku - rekao je.

- Što se tiče kretanja plaća i kretanja cijena činjenica je da su u 2022. godini plaće realno zaostajale za rastom cijena. Imali smo razdoblje kada su cijene obrisale dio kupovne moći koju daju te plaće. Ono što vidimo sad u 2023. godini, zato mislim da je dobro udaljiti se od jednog podatka, od analize za jednu godinu, podaci pokazuju dosta veliki porast plaće. U veljači i ožujku već vidimo porast plaća preko 10%, što znači da plaće i realno rastu - kaže.

Dodaje kako se podaci da su marže najviše rasle u trgovini, prijevozu i smještaju odnose na 2022. godinu.

