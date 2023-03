ANKETA Manje informatike, šest novih predmeta... Slažete li se s cjelodnevnom nastavom?

Učenici koji će od jeseni slušati eksperimentalni program cjelodnevne nastave imat će nove predmete među kojima su Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije, Svijet i ja, Drugi strani jezik.

Najmanje 50 osnovnih škola će uključiti u program koji će tajati četiri školske godine, do 2027., a ministar Fuchs je u predstavljanju rekao da je plan da maknu s dnevnog reda potrebu instrukcija kod kuće, da povećaju kvalitetu obiteljskog života, s obzirom da neće biti domaćih zadaća, a naveo je i kvalitetnije druženje i socijalizaciju.

Po ovom planu tako bi djeca u školi bila od 8 do 17 sati, s nastavom koja traje do 14, a nakon sat vremena za ručak od 15 do 17 sati će trajati izvannastavne aktivnosti. Novi raspored bi uključivao i obavezne obroke kao što je sad organizirano u cjelodnevnom boravku. Hrvatski jezik i matematika u svim se razredima uvećavaju za jedan sat tjedno. Istovremeno, ukida se jedan sat informatike, a predmet će se nazivati Informacijske i digitalne kompetencije.

To je svakako nešto o čemu razmišljamo, no službeni poziv za program cjelodnevne nastave od Ministarstva znanosti i obrazovanja nismo dobili, a informacije s kojima raspolažemo su ili iz medija ili one neslužbene. Stoga ne mogu reći hoćemo li se odazvati pozivu, rekla nam je ravnateljica Osnovne škole Podolice u Koprivnici Helena Knežević. Dodaje kako je program interesantan, no odluka nije samo na njoj.

- Tiče se ponajviše djece, njihovi roditelja i nastavnika, odnosno vijeća - rekla nam je jučer Knežević koja smatra da je prerano da bi mogla uopće donositi takve odluke.

Što vi mislite o ovoj reformi u školstvu?

Najčitaniji članci