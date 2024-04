ANKETA Parlamentarni izbori su za 2 dana: Za koga ćete glasati?

Još je ostalo dva dana o parlamentarnih izbora 17. travnja! Stranačke kampanje su pred samim krajem, a danas u ponoć nastupa izborna šutnja. Sudionici izbora za Hrvatski sabor, svoje programe i kandidate mogu službeno predstavljati još samo do ponedjeljka u ponoć. Izborna šutnja trajat će u Hrvatskoj do srijede, 17. travnja, u 19 sati, odnosno do zatvaranja oko 6500 biračkih mjesta, koliko će ih ukupno biti otvoreno na izborni dan.

U izbornoj utrci je 165 lista u 11 izbornih jedinica, dok će u 12., manjinskoj jedinici, biti 17 kandidata. U odnosu na 2020.godinu, na ovim se izborima natječe 27 listi manje. Najviše listi, njih 18, je u devetoj izbornoj jedinici, a najmanje listi, njih 8, ima u jedanaestoj izbornoj jedinci u kojoj bira hrvatska dijaspora.

Istraživači s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu razvili alat "Izborni kompas". Kroz 30 pitanja na koja odgovarate slažete li se ili ne s određenom tvrdnjom dobijete rezultat gdje ste u političkom spektru i koja stranka i program su vam najbliži. Na ista pitanja su odgovorile i sve stranke, a na kraju upitnika možete vidjeti i njihove odgovore. Za davanje odgovora na 30 pitanja je potrebno samo pet minuta, a svoje stranačke preferencije možete provjeriti OVDJE.