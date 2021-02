Studenti se već par dana zabavljaju na nekoliko lokacija diljem Zagreba. Okupljaju se u blizini kampusa Studentskog doma Stjepan Radić, kod Hrvatskog narodnog kazališta, na Jarunu...

- Ovakvog druženja ima svaki vikend. Počinje se u kampusu, a onda oko 22 sata redari zamole da se ide u sobe, ali uglavnom studenti odu do parkinga kraj Roka. U noći s petka na subotu je intervenirala i policija koja je otjerala studente, ali neki su se vratili - rekli su nam studenti te naglasili da su svjesni pandemije, ali da ih moramo razumjeti.

Uz to, istaknuli su i kako im smeta to što vladajući mogu kršiti mjere (sprovod Miroslava Tuđmana, op. a.), a njih se kažnjava.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, čelni čovjek Stožera, bio je na pogrebu, a ministar Beroš rekao je da su okupljeni na pogrebu bili odvojeni i ograničeni trakama. Božinović je rekao kako smatra da je okupljanje studenata posljedica dugog trajanja pandemije:

- Na tu vrstu okupljanja možemo gledati kao na posljedicu činjenice da ova situacija traje jako dugo, godinu dana. Nikad nismo rekli da je kriza gotova, da virus nije tu. Dapače, uvijek smo inzistirali na tome da se virus i dalje širi i da ta opasnost traje sve dok ministar zdravstva ne pošalje prijedlog Vladi da se proglasi kraj epidemije. I to što je netko nezadovoljan, nema nikakvog utjecaja na virus, on je tu i širit će se u onoj mjeri u kojoj mu našim ponašanjem to dopustimo - rekao je Božinović pa naglasio, po tko zna koji put, da Hrvatska ima najmanje stroge mjere u odnosu na sve druge članice EU.

Isto tako, rekao je kako ne treba previše filozofirati o mjerama te je nadodao kako se od njega nikada neće čuti da je kršenje mjera dopušteno.