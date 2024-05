VIDEO Nadrealni prizori u Srbiji: Kolone auta sa zastavama na ulici, naslovnice se dive Vučiću

Pokazali smo kako se bori za Srbiju, rekao je u četvrtak u New Yorku srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici s 84 glasa za, 19 protiv i 68 suzdržanih, što su srpski dužnosnici proglasili svojom moralnom pobjedom.

Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju kojom podsjeća na genocid počinjen nad Bošnjacima Srebrenice 1995. i pozvala na uspostavu 11. srpnja kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve tog zločina. Vučić je istaknuo da su 84 zemlje glasale za rezoluciju, ali 87 nije. "U bilo kojem nacionalnom parlamentu takav akt ne bi uspio", kaže srbijanski predsjednik.

Vučić je poimence zahvaljivao državama koje su glasale protiv ili su bile suzdržane. Među zemljama EU-a, Mađarska je glasala protiv, a Slovačka, Grčka i Cipar bile su suzdržane. Istaknuo je da su se i tri zemlje koje su bile među sponzorima rezolucije na kraju suzdržale od glasanja. Dio srpskih građana izašao je na ulice, a u koloni automobila okićenih srpskim zastavama krenuli su sa Beogradskog sajma ka Novom Beogradu preko Mosta na Adi.

Srpski mediji naklonjeni Vučiću oštro su reagirali na izglasavanje rezolucije.

Ministri Vlade Srbije zajedno su pratili zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, a gotovo svi su bili zaogrnuti zastavama Srbije.

- Sloga bit će poraz vragu! Uvijek slobodni, nikada poraženi! Podrška predsjedniku Aleksandru Vučiću u bespoštednoj borbi za naš narod i državu! Neka žive Srbija i Srpska u vječnost! - napisao je na svom Instagram profilu premijer Miloš Vučević.