ANKETA Što mislite o odgodi početka škole? Ravnatelji kažu: 'Za sve smo doznali iz medija!'

Nedavno smo sve dogovorili i tko god me od obitelji i prijatelja upitao kad počinje iduća školska godina, rekla bih im 2. rujna. I sad čitamo ovu odluku da će biti 9. rujna. Imamo grupu u kojoj komuniciramo, svi djelatnici iz škole, nitko ništa nije znao. I ravnatelj je potpuno izvan sebe, rekla nam je jedna učiteljica iz škole na području sisačko-moslavačke županije.

Nakon neočekivane objave premijera kako nova školska godina počinje 9. rujna umjesto već službenog 2. rujna, digla se prava bura u školama, ali i među roditeljima.

- Što da napravim tih tjedan dana s djetetom? Treba krenuti u prvi razred i sve praznike i godišnje odmore prilagodili smo datumu 2. rujna. Sad bismo valjda sve trebali reorganizirati. Što oni misle, kad dogovaramo godišnje, sredinom srpnja - ističe jedna majka.

Ravnateljice i ravnatelji s kojima smo razgovarali kažu kako su o svemu saznali iz - medija.

- Već smo oguglali na to da stvari saznajemo iz novina ili s portala. Ali ovo je smiješno. Pa već smo složili kompletan kalendar za sljedeću školsku godinu. Obavezni minimum nastavnih sati je 175, ako se pomakne cijeli tjedan, to se mora rasporediti po ostatku godine. Bolje bi bilo da su skratili kraj nastave u lipnju, ove godine je trajalo do 21. lipnja, vrućina je već bila nesnosna - kaže nam ravnatelj iz Zagrebačke županije.

Podsjetimo, već sedam godina kalendar je podijeljen na više praznika - kratke za Sve Svete, zimske u dva dijela - dva tjedna za Božič i tjedan na kraju veljače, te proljetne za Uskrs. Uz to idu i razni blagdanski neradni dani, nenastavni dani koje si određuje svaka škola za sebe itd. Školski kalendar propisuje dovoljno dana da se odradi i više od 180 sati nastave pa sustav ima prostora za izmjene. No donositi odluku o izmjeni početka školske godine kad školski praznici traju već dva tjedna, svima je previše.

Ipak, Đuro Baloević, predsjednik Kolektiva ravnatelja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, za 24sata kaže problema ne bi trebalo biti. Upravo iz dalmatinskih i primorskih županija došla je inicijativa da se početak školske godine odgodi za tjedan dana, zbog vrućina i turizma.

- Nismo imali jedinstveni stav, podijeljenost je kod ravnatlej OŠ, SŠ su uglavnom jedinstveni.

Moje osobno mišljenje je da ova klimatska vremena nisu normalna. Ni klime u učionicama više ne pomažu, kad ih napunite s 25 ulčenika i nastavnicima, ispod ravnih krovova, velikim staklenim prozorima... to je neizdrživo.

Kalendar rada u startu predviđa 181 dan i ostavlja mogućnost realizacije. To će vjerojatno biti nauštrb zimskih praznika u veljači, što je uvedeno zbog navodno skijaškog tjedna. Ja već par godina gledam i analiziram u našoj školi, nema u tom periodu izostanaka. To mi kažu i kolege iz Zagreba. I to je taj prvi tjedan odgode početka školske godine. I bolje je da su praznici unutar godine kraći, jer im treba vremena da se vrate. Predlagao sam i da se skrate uskrsni praznici - ističe Baloević.

- Inicijativa je krenula od nas, prema dopisu aktiva ravnatelja. Zahvaljujem premijeru Plenkoviću i ministru Fuchsu na razumijevanju za ovu inicijativu. Drago mi je zbog roditelja i djece kao i nastavnika koji će u ovim specifičnim vremenskim uvjetima kasnije krenuti na nastavu. Također, na istom sastanku, nakon naše inicijative su se javili i župani iz kontinentalnih županija s prijedlogom da se ova inicijativa proširi na cijelu Hrvatsku - poručuju iz Ureda splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.

Službenu odluku donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, koje se do ovog trenutka još nije očitovalo.

Pitamo vas - što mislite o odgodi početka škole?