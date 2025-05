FOTO Vučić se susreo s Putinom u Moskvi, pogledajte gdje ga je 'parkirao' na svečanoj večeri

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je među brojnim gostima u Moskvi na velikoj proslavi 80. obljetnice pobjede nad nacizmom, događaju koji je okupio čelnike raznih država svijeta. Vučić je, uz ostale šefove delegacija, prisustvovao koncertu i svečanoj večeri u ime predsjednika Rusije, na kojoj je Vladimir Putin održao programatski govor pred okupljenima.

Putin je u govoru istaknuo kako je pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacizmom „povijesna istina koju nitko ne može zataškati, oklevetati ili oduzeti“, dodavši da su narodi antihitlerovske koalicije zajedničkim naporima izborili slobodu.

- Naši očevi, djedovi i pradjedovi išli su u smrtonosnu borbu za pravo da samostalno odlučuju o vlastitoj sudbini - poručio je Putin, podsjetivši na doprinos saveznika iz Europe, SAD-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike.

Proslava je, kako je rekao, okupila predstavnike država različitih političkih sustava, religija i civilizacija, no ta raznolikost, tvrdi Putin, „ne dijeli, već čini nas jačima.“ Pozvao je na jačanje uloge Ujedinjenih naroda i poštivanje međunarodnog prava, podsjećajući da su te teme bile u središtu summita u Kazanu prošle godine.

- Zalažemo se za pravdu, jednakost i dogovor. Samo takvi pristupi mogu osigurati dugoročni mir i prosperitet - naglasio je ruski predsjednik.

Foto: Sergei Bobylyov

Vučić se iz Moskve pohvalio da je pričao s liderima zemalja s kojima nema priliku često se vidjeti, pa se tako sastao i sa Robertom Ficom. Rekao je da ga nakon parade čekaju i sastanci sa Xi Jinpingom.

- Ogromna čast za našu zemlju. Velika sila. Divni prijatelji - rekao je.

- Da budem iskren, video sam danas i koliko su me napadali u Varšavi, moj prijatelj je to poveo, nastavili su braća Belgijci i, naravno, glavna i najveća sila današnje Europe, Hrvatska, neko bih rekao neočekivano, valjda se nismo nadali, a ja kad Hrvati me napadnu, kako da vam kažem, i kada vidite da vas histerično napadaju, uvijek sam zadovoljan - rekao je Vučić, piše Blic. Inače, komentirao je sastanak ministara vanjskih poslova u Varšavi, o kojem je govorio njegov ministar vanjskih poslova Đurić. On je rekao da je bilo kritičnih tonova i to iz Belgije, Luksemburga i Hrvatske.