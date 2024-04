ZATVORENA SU BIRALIŠTA Nove izlazne ankete: HDZ dobio jedan mandat, SDP gubi jedan. DP ima 13, Most skočio na 11 Do 16.30 sati na birališta je izašlo čak 50,60 posto birača, odnosno njih čak 1.605.472. To je više od 16 posto više nego 2020. godine, 13,4 posto više nego 2016. i čak četiri posto više od rekordne 2015. godine!