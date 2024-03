ANKETA Tri od pet Hrvata misli štedjeti u kupnji namirnica za Uskrs. Koliko ćete vi potrošiti?

U kupnji namirnica za uskrsni stol štedjeti planira tri od pet građana ili njih 59 posto, pokazuje anketa koju su tijekom veljače proveli magazin Ja Trgovac i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana RH starijih od 16 godina. Lani je takvih građana bilo 60 posto.

Po 16 posto građana za kupnju namirnica za Uskrs izdvojit će između 50 i 70 eura, odnosno 80 i130 eura. Potom slijede iznosi od 30 do 40 eura i 40 do 50 eura koje će izdvojiti po 14 posto građana, a 11 posto planira potrošiti nešto više od toga, odnosno od 70 do 80 eura.

U usporedbi s prošlom godinom nešto manje je onih koji planiraju tradicionalni uskrsni doručak ili ručak. To planira 78 posto građana, dok ih je lani bilo 80 posto. U opskrbi namirnicama za Uskrs najveći dio građana kao prvi izbor navodi hipermarkete i velike trgovine, gdje će kupovati dvije trećine njih (66 posto), što je za šest posto više nego lani.

Iz domaće, vlastite proizvodnje opskrbit će se 17 posto građana, jednako kao i prošle godine, a malo su pali supermarketi i male prodavaonice gdje će ove godine kupovati osam posto građana ili dva manje nego lani.

Jednako toliko ih planira opskrbu obaviti na tržnici samo što je ovdje riječ o četiri posto pada jer je lani na tržnici kupovalo 12 posto građana, pokazuje anketa.