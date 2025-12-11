EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

Skupina migranata prevrnula se u ledenu Savu iz čamca u Slavonskom Brodu. Prema posljednjim informacijama u čamcu je bilo ukupno 13 ljudi. Troje ih je poginulo, jednog su izvukli mrtvog, drugi je preminuo na putu do bolnice, a treći u bolnici. Policija je objavila kako je pronašla dokumente još jednog migranta koji nije zaprimljen u bolnici pa i njega traže.

Jedan od onih koji je unesrećenima prvi priskočio je Tvrtko Vidović.

- Mi smo bili na splavu, slavili smo rođendan, odjednom smo čuli dreku ali smo mislili da se radi o čagljevima iz susjednog Bosanskog Broda. Nakon 10 sekundi vidjeli smo ljude kako plutaju u savi - govori nam Tvrtko.

Dodaje kako je bila velika magla, kako su odmah upalili sva svjetla, i pokušali pomoći unesrećenima.

- Bili smo uvjereni da su u čamcu ali ne oni su plutali u vodi, brzo je došla i policija - govori nam Tvrtko. Dodaje kako je i on pomogao jednoj unesrećenoj ženi.

- Jedna žena je zapela u granje, bacili smo joj uže, ona nije imala više snage, nakon toga sam ja ušao u Savu i pomogao joj. Nije me bilo strah - ispričao nam je. Kako kažu ljudi su se u Savi derali neko vrijeme.

- Ljudi su se jedno 40 minuta derali i plutali do bivšeg restorana Brođanka. Probao sam odvezat jedan čamac ali nisam uspio imao je dva lokota na sebi - ispričao je.

Podsjetimo, policija je potvrdila kako su jutros zaprimili dojavu da se u rijeku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć. Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

- Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana) - rekli su iz policije.

Dodali su i kako je osoba, državljanin BiH, koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela (čl. 326 KZ) također u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika.

- Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja - zaključili su iz policije.