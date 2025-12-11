Obavijesti

Uhićen Ivan Pokupec koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu! Ali nisu ga zato priveli u policiju

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Ivan Pokupec i dalje prosvjeduje ispred bolnice u Klaićevoj | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio

Kako doznajemo, kontroverzni vjeroučitelj iz Križevaca, Ivan Pokupec, uhićen je zbog prijetnji susjedu! 

Još jučer je bio aktivan na društvenim mrežama, a onda se posvađao sa susjedom, izgovorio mu prijetnje, pa ga je pokupila policija. 

Podsjetimo, bio je član Živog zida i Slobodne Hrvatske kandidirao se za EU parlament, postao je jako aktivan tijekom pandemije, a nedavno je ponovno dospio u fokus javnosti jer je širio lažne vijesti o napadu na časnu sestru u Zagrebu. Pokušao je i okupiti prosvjednike da s njim dođu pred Psihijatrijsku bolnicu Vrapče i traže oslobađanje nesretne časne sestre. 

BIVŠI ČLAN ŽIVOG ZIDA Vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu radi s djecom: 'On je sad na dopustu'
Vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu radi s djecom: 'On je sad na dopustu'

2022. godine je pokrenuo skupljanje novca za nerođeno dijete Mirele Čavajde, kad je njen slučaj dospio u javnost. Dijete je bilo teško bolesno, oboljelo od agresivnog tumora na mozgu, a bolnice u Hrvatskoj su odbile prekid trudnoće iako je Čavajda imala sve indikacije. 

Na kraju je morala ići u Sloveniju. Koliko je skupio na tom slučaju i gdje je taj novac, nije poznato. Prije godinu dana se sa suprugom bacio u proizvodnju atopijske kreme.

Uskoro više...

