Anonimni donator dao 50.000€ za BBB u zatvoru. Otac jednog uhićenog: 'Sin kaže da je dobro'

Zadnji sam se put sa sinom čuo preko vikenda. Bio je to kratki poziv jer imaju jednu govornicu, a njih 100 čeka u redu za telefoniranje. Rekao mi je brzinski da je dobro i molio me da se ne živciram, a to sam mu i obećao. Sinoć sam čuo onoga roditelja koji je rekao one grozne stvari koje mu je sin rekao, da neće izaći živ iz zatvora i slično. To te baci u depresiju, nije ti lako, ali nastojim što manje misliti na to. Stalno sam pod adrenalinom i jurim pa se ne stignem zamarati lošim stvarima, rekao nam je Ivan Kunc, otac jednog od navijača koji se trenutačno nalazi u Grčkoj.