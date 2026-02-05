Ante Kujundžić: Djeca se u obiteljskim postupcima pretvaraju u predmet ovrhe!

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić upozorio je u četvrtak u Saboru da postoje ozbiljne manjkavosti u obiteljsko-pravnim postupcima, istaknuvši da se djeca u pojedinim slučajevima pretvaraju u predmet ovrhe, objekte administrativnih odluka i sudskog formalizma.

„Dijete nije nekretnina niti predmet ovrhe i nijedan sustav nema pravo slomiti dijete kako bi opravdao vlastite pogreške“, poručio je Kujundžić na konferenciji za novinare u Saboru.

Ocijenio je da se pod krinkom zaštite najboljeg interesa djeteta donose odluke koje zanemaruju njegovu svakodnevnu stvarnost, stabilnost i kontinuitet života.

Govoreći o konkretnom slučaju, naveo je da je riječ o djetetu koje je gotovo cijeli život provelo s jednim roditeljem, u istoj sredini i školi, uz prijatelje i ustaljeni način života, a kojem se sada prijeti prisilnim izdvajanjem i promjenom okruženja zbog odluka koje su, prema Kujundžićevim riječima, teško provedive u postojećim okolnostima. Umjesto preispitivanja i prilagodbe takvih odluka razvoju djeteta, sustav, tvrdi, inzistira na njihovu formalnom izvršenju.

„Dijete se nije razvelo i nije biralo okolnosti u kojima živi, a često upravo ono snosi najveće posljedice. Nakon devet godina života s jednim roditeljem, legitimno je pitati se kako se nasilni prekid tog kontinuiteta može smatrati njegovim interesom“, rekao je.

Na konferenciji je govorila i majka maloljetnog djeteta Natalia Jadrijević, uključena u dugotrajni obiteljsko-pravni postupak, koja je poručila da njezin slučaj nije iznimka, već dio šire prakse.

Odvjetnica Marina Burić Ramadanović upozorila je na dugotrajnost obiteljsko-pravnih postupaka, neujednačenu sudsku praksu te sekundarnu viktimizaciju žrtava obiteljskog nasilja. Naglasila je da takvo postupanje može dovesti do povreda temeljnih ljudskih prava, uključujući pravo na pravično suđenje, pravo na obiteljski život i prava djeteta.

U ovakvim se slučajevima, kako je rekao Kujundžić, ne radi o zauzimanju strane između roditelja, nego isključivo o zaštiti djeteta. "Institucije postoje kako bi štitile one koji se sami ne mogu zaštititi", poručio je, upozorivši da sustav koji to ne čini gubi svoju svrhu.