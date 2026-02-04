Djeca koju je majka iz SAD-a dovela u Hrvatsku vraćena ocu. On sada traži financijsku pomoć

Četvero djece iz Utaha koja su krajem studenog nestala zajedno sa svojom majkom, nakon što je ona tvrdila da se bliži kraj svijeta, sigurno je vraćeno u SAD s ocem nakon što su pronađeni u državnom sirotištu u Hrvatskoj, potvrdili su članovi obitelji i američki mediji.

Djeca, Landon (11), Levi (8), Hazel (7) i trogodišnji Jacob, nestala su 30. studenog iz West Jordana u saveznoj državi Utah kada ih je njihova majka Elleshia Anne Seymour (35), bez prava skrbništva, odvela iz zemlje s ukradenim ili lažiranim putovnicama.

Foto: GoFoundMe

Nakon intenzivne međunarodne potrage i uključivanja FBI-a te Interpola, mališani su pronađeni u državnom domu za djecu u Hrvatskoj, a njihova majka je uhićena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pod sumnjom na kršenje dječjih prava i ometanje skrbništva.

Otac, Kendall Seymour, pokrenuo je GoFundMe kampanju kako bi pokrio troškove pravne pomoći i boravka u Hrvatskoj te je u nedjelju preuzeo svoju djecu i započeo povratak kući.

U slučaju se još istražuju okolnosti otmice i pravni status djece, uključujući i peto američko dijete koje je navodno putovalo s njima, a čije je stanje i dalje predmet međunarodne pravne pomoći te obiteljske potpore.