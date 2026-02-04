Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Djeca koju je majka iz SAD-a dovela u Hrvatsku vraćena ocu. On sada traži financijsku pomoć

Djeca koju je majka iz SAD-a dovela u Hrvatsku vraćena ocu. On sada traži financijsku pomoć
Foto: GoFoundMe

Oteta djeca su pronađena i vraćena ocu iz Utaha. Majka je uhićena zbog krađe putovnica, otac je sad pokrenuo GoFundMe za boravak. Još se istražuje otmica

Četvero djece iz Utaha koja su krajem studenog nestala zajedno sa svojom majkom, nakon što je ona tvrdila da se bliži kraj svijeta, sigurno je vraćeno u SAD s ocem nakon što su pronađeni u državnom sirotištu u Hrvatskoj, potvrdili su članovi obitelji i američki mediji.

Djeca, Landon (11), Levi (8), Hazel (7) i trogodišnji Jacob, nestala su 30. studenog iz West Jordana u saveznoj državi Utah kada ih je njihova majka Elleshia Anne Seymour (35), bez prava skrbništva, odvela iz zemlje s ukradenim ili lažiranim putovnicama.

Foto: GoFoundMe

Nakon intenzivne međunarodne potrage i uključivanja FBI-a te Interpola, mališani su pronađeni u državnom domu za djecu u Hrvatskoj, a njihova majka je uhićena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pod sumnjom na kršenje dječjih prava i ometanje skrbništva.

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac, Kendall Seymour, pokrenuo je GoFundMe kampanju kako bi pokrio troškove pravne pomoći i boravka u Hrvatskoj te je u nedjelju preuzeo svoju djecu i započeo povratak kući.

U slučaju se još istražuju okolnosti otmice i pravni status djece, uključujući i peto američko dijete koje je navodno putovalo s njima, a čije je stanje i dalje predmet međunarodne pravne pomoći te obiteljske potpore.

