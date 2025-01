Ante Sanader: 'Milanović se skriva od javnosti. To je tužno!'

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader prozvao je u utorak predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića da se skriva od javnosti jer je pristao samo na jedno televizijsko sučeljavanje s Draganom Primorcem (HDZ) uoči drugog kruga izbora i to ono koje će se održati večeras na državnoj televiziji.

"Ovdje se postavlja pitanje zašto on (Milanović) nije pristao i na ostala sučeljavanja koja su bila predviđena. To je tužno i tragično. Čega se on boji? Možda nešto skriva", upitao se Sanader u izjavi novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima.

"Očekujemo vrlo važno večerašnje sučeljavanje", istaknuo je, referirajući se na TV debatu predsjedničkih kandidata na HTV-u te dodao kako su u HDZ-u "vrlo tužni" što Milanović nije pristao na sučeljavanja i na drugim televizijama.

Nakon sastanka parlamentarne većine, Sanader je istaknuo da svi koalicijski partneri daju punu podršku Primorcu uoči drugog kruga izbora, 12. siječnja.

U prvom krugu Primorac je osvojio 19,35 posto glasova, dok je Milanović dobio 49,09 posto glasova.

Sanader je demantirao medijske napise da HDZ preko društvenih mreža poziva svoje glasače da na izbore u nedjelju dovedu barem tri druga glasa za Primorca.

"To je propaganda, vjerojatno, Milanovićeve strane. Članovi odrađuju svoj dio posla, nema tu dvoje, troje ili petero. Očekujemo da će izaći u većem broju", komentirao je objavu portala 24 sata da su HDZ-ovci dobili WhatsApp poruku da dovedu najmanje tri druga glasa za Primorca.

Upitan kako komentira to što Milanović u kampanji ne spominje Primorca već redovito komentira samo premijera Andreja Plenkovića rekao je da on nije spominjao ništa. "On nema program i ne želi na sučeljavanje", odgovorio je.

Poručio je i da se HDZ nema čega bojati, pa ni toga da će njihov kandidat podbaciti u drugom krugu izbora nakon što su pobijedili prošle godine na parlamentarnim i europskim izborima.

Upitan može li HDZ izdržati troškove Primorčeve kampanje od dosadašnjih 854.000 eura, odgovorio je da je potrošen manji iznos od onog što je maksimalno bilo predviđeno.

Demantirao je da je u kampanji potrošeno dva milijuna eura, kazavši da je potrošeno onoliko koliko je prijavljeno DIP-u (854.000 eura).

Rekao je i da će stranci ostati dovoljno novca za lokalne izbore. "Ako ste vidjeli izvješće i HDZ-ove financije, jasno je da imamo dovoljno sredstava. To neće utjecati na lokalne izbore", odgovorio je na pitanje o financijskoj situaciji u stranci.