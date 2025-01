Plenković autokratski u svima osim u sebi traži krivce za poraz

Smijali su se mnogi Aleksandru Vučiću kad je mahnito tražio krivca za masovne studentske prosvjede u Beogradu. Jer ne mogu on i njegova politika biti krivi. Nego su to hrvatski studenti, uz potporu Ukrajinaca i tajne službe, unijeli nemir. Ali ima bezgrešnih vođa i u našem sokaku. Andrej Plenković bio je blijed kao krpa kad je u prvom krugu predsjedničkih izbora njegov kandidat Dragan Primorac osvojio 19,35 posto, a Zoran Milanović umalo pobijedio u prvom krugu. Tko je krivac? Ima ih Plenković paletu, ali sigurno nisu ni on ni Primorac. Ništa oni pogrešno ne rade. Krivi su mediji, uporno tupi premijer.