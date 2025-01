Anthony Blinken otkrio nove detalje: 'Slali smo oružje Ukrajini prije početka invazije'

Državni tajnik SAD-a i Bidenova desna ruka Antony Blinken dao je veliki intervju za New York Times. U razgovoru se osvrnuo na pet turbulentnih godina Bidenova mandata u kojem su svijet pogodili veliki ratovi i krize.

Biden i Demokrati su 2020. najavili obnovu demokracije i starih savezništva. Glavnu zadaću za sprovođenje nove vanjske politike koja je trebala osigurati stabilnost u svijetu dobio je Blinken koji surađuje s Bidenom preko 20 godina.

Umjesto toga, SAD se od samog početka susreo s krizama kakvih nije bilo još od doba Busha i 'rata protiv terorizma'. Nakon katastrofalnog povlačenja iz Afganistana koji je podsjetio na Nixonovu katastrofu u Vijetnamu, uslijedio je najveći sukob u Europi od 1945.

Kao da to nije bilo dosta, u listopadu 2023. dogodio se šokantan napad Hamasa na Izrael koji je ponovno zapalio tradicionalno užareni Bliski istok.

Invazija na Ukrajinu i sukob s Rusijom

- Bilo je različitih trenutaka u kojima smo bili stvarno zabrinuti oko akcija koje bi Rusija mogla poduzeti, uključujući čak i potencijalnu upotrebu nuklearnog oružja, ali mislim da smo uspjeli izbjeći direktan sukob s Rusijom. Sada je Rusija angažirana u svim vrstama podlih aktivnosti, takozvanih hibridnih napada ove ili one vrste, bilo da se radi o cyber prostoru, bilo da se radi o sabotažama, atentatima. Te se stvari događaju. Događaju se u Europi. I to je nešto na čemu vrlo blisko surađujemo s mnogim našim partnerima. Ali u smislu izravnog sukoba, ne mislim da smo bili bliski - rekao je državni tajnik.

Upravo je Blinken zabranio Kijevu gađanje ciljeva unutar Rusije s američkim projektilima zbog straha od eskalacije sukoba i otkrio zanimljivu činjenicu.

- Mi smo predvidjeli invaziju i učinili smo sve što smo mogli kako bi i mi i saveznici i Ukrajina bili spremni. Pobrinuli smo se za to mnogo prije nego što se dogodila ruska agresija, počevši u rujnu i zatim ponovno u prosincu, tiho smo dopremili mnogo oružja u Ukrajinu kako bismo bili sigurni da imaju pri ruci ono što im je potrebno za obranu, rakete poput Stingera i Javelina koje su bile ključne u sprječavanju Rusije da zauzme Kijev - rekao je Blinken i objasnio kako su selektirali oružje koje je završilo u Ukrajini.

- Važno je razumjeti da se u različitim trenucima ljudi fokusiraju na jedan ili drugi sustav oružja. Je li to tenk Abrams? Je li to F-16? Ono što smo morali gledati svaki put nije samo to trebamo li dati Ukrajincima, nego i znaju li oni to iskoristiti? Mogu li ga održavati? Je li to dio koherentnog plana? Sve te stvari utjecale su na odluke koje smo donijeli o tome što im dati i kada to dati - objasnio je državni tajnik.

Neviđene sankcije

- U kontekstu diplomacije, okupili smo više od 50 zemalja, ne samo u Europi, već i šire, u potpori Ukrajini i u obrani načela koje je Rusija također napala u veljači te godine. Uoči rata sam se sastao s Lavrovom u Ženevi i pokušao pronaći način da zaustavimo rat. Zanimalo me radi li se doista o zabrinutosti Rusije za njezinu sigurnost, zabrinutosti oko Ukrajine i prijetnje koju ona predstavlja, ili NATO-a i prijetnje koju predstavlja, ili se radi o onome o čemu se zapravo radi, a to su Putinove imperijalne ambicije i želja da se ponovno stvori velika Rusija čiji dio bi bila i Ukrajina - otkrio je Blinken.

Foto: Alexei Danichev

Kako će završiti rat u Ukrajini

- Spriječili smo Putina da izbriše Ukrajinu s lica zemlje. Ukrajina stoji. I vjerujem da također ima izvanredan potencijal ne samo za preživljavanje nego i za napredovanje u budućnosti. A to ovisi o odlukama koje će donijeti buduća administracija i mnoge druge zemlje - rekao je Blinken te odgovorio na pitanje misli li da je vrijeme da se rat završi.

- To su odluke koje trebaju donijeti Ukrajinci. Moraju odlučiti gdje je njihova budućnost i kako do nje žele doći. Mislim da se u ovom trenutku na karti povlači crta koja se neće bitno promijeniti - priznao je Blinken ono čega se u Kijevu užasavaju.

- Ukrajinsko polaganje prava na taj teritorij će uvijek postojati. I pitanje je hoće li pronaći načina uz potporu drugih da povrate teritorij koji je izgubljen? Malo je vjerojatno da će Putin odustati od svojih ambicija. Ako dođe do prekida vatre to će Putinu vjerojatno dati vremena da se odmori, da ponovno napadne u nekom trenutku u budućnosti. Dakle, ono što će biti ključno kako bi se osiguralo da će svaki prekid vatre do kojeg dođe zaista trajati jest osigurati da Ukrajina ima kapacitet za odvraćanje daljnje agresije. A to može doći u mnogo oblika. To bi moglo doći kroz NATO, a Ukrajina je potencijalna članica. To bi moglo doći kroz sigurnosna jamstva, obveze, jamstva različitih zemalja kako bi se osiguralo da Rusija zna da će, ako ponovno napadne, imati veliki problem - rekao je Blinken i dodao da se nada da će SAD podržavati Ukrajinu i u budućnosti.

Kako će Trump utjecati na rat u Ukrajini

Blinken je rekao da bi Trumpova politika nemiješanja po uzoru na Monroeovu doktrinu mogla smanjiti američki globalni utjecaj i stvoriti neke nove igrače.

Foto: Shannon Stapleton

- Kao što sam već rekao, u nedostatku američke diplomacije, imat ćete diplomaciju mnogih drugih zemalja koje će oblikovati svijet na načine koji možda neće biti toliko prijateljski nastrojeni prema našim vlastitim interesima i vlastitim vrijednostima . Dakle, to je izbor. Možemo se odvojiti. Ne moramo biti prisutni. Možemo se povući. Ali znamo da će drugi uskočiti i moramo odlučiti je li to u našem interesu - rekao je Blinken.