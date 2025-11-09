Antifašistička liga večeras u Zagrebu organizira skup sjećanja na Kristalnu noć

U organizaciji Antifašističke lige održat će se skup sjećanja na Kristalnu noć, pogrom nad Židovima u Njemačkoj i Austriji koji se dogodio prije 87 godina. Skup će se održati u 18 i 30 sati, ispred spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora.

Na današnji dan prije 87 godina, u noći s 9. na 10. studenoga 1938., u nacističkoj Njemačkoj započeli su masovni progoni Židova poznati kao Kristalna noć.

U tom valu nasilja spaljene su sinagoge, razbijeni izlozi židovskih trgovina i započeo je otvoreni teror koji je označio početak najcrnjeg poglavlja 20. stoljeća. Antifašistička liga Hrvatske svake godine obilježava taj datum.

- Kristalna noć nije se dogodila preko noći – bila je posljedica godina poticanja netrpeljivosti, normaliziranja govora mržnje, zabrana i progona. Imate priliku pokazati da niste ravnodušni - poručili su.