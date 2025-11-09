Obavijesti

News

Komentari 5
U 18.30 SATI

Antifašistička liga večeras u Zagrebu organizira skup sjećanja na Kristalnu noć

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Antifašistička liga večeras u Zagrebu organizira skup sjećanja na Kristalnu noć
Zagreb: Održan je skup sjećanja na Kristalnu noć | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Kristalna noć nije se dogodila preko noći – bila je posljedica godina poticanja netrpeljivosti, normaliziranja govora mržnje, zabrana i progona. Imate priliku pokazati da niste ravnodušni, poručili su

U organizaciji Antifašističke lige održat će se skup sjećanja na Kristalnu noć, pogrom nad Židovima u Njemačkoj i Austriji koji se dogodio prije 87 godina. Skup će se održati u 18 i 30 sati, ispred spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora.

Na današnji dan prije 87 godina, u noći s 9. na 10. studenoga 1938., u nacističkoj Njemačkoj započeli su masovni progoni Židova poznati kao Kristalna noć.

U tom valu nasilja spaljene su sinagoge, razbijeni izlozi židovskih trgovina i započeo je otvoreni teror koji je označio početak najcrnjeg poglavlja 20. stoljeća. Antifašistička liga Hrvatske svake godine obilježava taj datum.

OGNJEN KRAUS: 'Izjednačavanje antifašizma i ustaštva ne smijemo dozvoliti'
'Izjednačavanje antifašizma i ustaštva ne smijemo dozvoliti'

- Kristalna noć nije se dogodila preko noći – bila je posljedica godina poticanja netrpeljivosti, normaliziranja govora mržnje, zabrana i progona. Imate priliku pokazati da niste ravnodušni - poručili su. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025