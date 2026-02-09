Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
U KBC-u Sestre milosrdnice lani je liječnički tim predvođen intervencijskim neuroradiolozima dr. Vladimirom Kalousekom i dr. Branimirom Čulom, kojima su pomagali i dr. Marko Bukna, dr. Nikola Šerman izveo dosad neviđen zahvat.
