Obavijesti

News

Komentari 1
REVOLUCIONARAN ZAHVAT PLUS+

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.

Admiral

U KBC-u Sestre milosrdnice lani je liječnički tim predvođen intervencijskim neuroradiolozima dr. Vladimirom Kalousekom i dr. Branimirom Čulom, kojima su pomagali i dr. Marko Bukna, dr. Nikola Šerman izveo dosad neviđen zahvat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura
NALETIO NA PARKIRANE AUTE

FOTO Krš i lom na zelenom valu u Zagrebu! Razbijen Porsche Carrera 911 od 200.000 eura

Auto je, kako su nam rekli iz policije, naletio na parkirana vozila. U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi. Očevid je u tijeku
Thompson na koncertu u Rijeci: Nismo mi fašisti. To osuđujemo
OBRATIO SE PUBLICI

Thompson na koncertu u Rijeci: Nismo mi fašisti. To osuđujemo

Pjevač Marko Perković Thompson održao je drugu večer koncerta u Rijeci u Dvorani Mladosti
Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...
IMOVINSKA KARTICA

Ovo je HDZ-ovac koji zarađuje više od Plenkovića: Tu su još apartmani, brod, dva auta...

Đakić je predao novu imovinsku karticu, koja pokazuje da nema ušteđevine ali tu su brojne nekretnine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026