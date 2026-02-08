FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Večeras u 20.15 sati u stajalištu Dopsin došlo je do zapaljenja na vlaku 6324 koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac – Osijek. Radi o dizel-motornom vlaku serije 7121. Vlakovi te serije opremljeni su dodatnom opremom za inicijalno gašenje požara koja se aktivirala. Uz to, osoblje vlaka je protupožarnim aparatima također saniralo plamen. U vlaku je bilo 100-tinjak putnika koji si izašli iz vlaka. Nitko od putnika i osoblja vlaka nije ozlijeđen, kažu iz HŽ-a. | Foto: Čitatelj 24sata