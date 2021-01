Kao studenticu u Mariboru, na putu do bolnice u vozilu Hitne pomoći pokušao me silovati vozač. Bila sam u polusvjesnom stanju, ali sam se uspjela oduprijeti. Kad je vidio da u naumu neće uspjeti bez da me ozlijedi odustao je, a ja sam završila u bolnici.

Riječi su kojima je SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora opisala traumatično iskustvo koje je doživjela prije 35. godina. Njezin istup poklopio se s izvidima koje je policija po službenoj dužnosti započela na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu zbog seksualnog uznemiravanja bivših studentica.

Antolić Vupora do jučer o svom mučnom iskustvu nije pričala nikome, pa ni najužim članovima obitelji.

- Ne razumijem zašto nisam rekla, a poslije je bilo kasno. Iako se sam čin nije dogodio jer sam se obranila, osjećala sam se manje vrijednom - priča Antolić Vupora.

Nakon proteka vremena, nastavlja o svemu tome više nije razmišljala.

- Sve sam potisnula. Prije par dana kad sam se počela pripremati za SDP-ov prijedlog izmjena Kaznenog zakona, čitala sam svjedočanstva žena, i sve je sve isplivalo - nastavlja zastupnica Antolić Vupora.

Nakon toliko godina odlučila je progovoriti, ali ne želi biti primjer nego dio grude snijega koja se zakotrljala brojnim svjedočanstvima, s ciljem da država reagira i zaštiti žrtve.

- Kažu mi da sam hrabra, ali to nema veze s hrabrošću. Drugi dio javnosti smatra da sam kriva, jer nisam reagirala. Mislim da treba pomoći onima kojima se to događa, možda će one koji su takvo što doživjeli potaknuti da progovore. Taj motiv mi je najvažniji. Ljudi koji su možda sjede pored nas, možda su isto bili zlostavljani i to ozbiljno, ali jednostavno nije bilo mogućnosti ili nije došlo njihovo vrijeme da izgovore što su proživjeli - kazala je.

Onima koji pitaju zašto nije ranije progovorila, poručuje:

- To je splet emocionalnih okolnosti, unutarnjih promišljanja, strahova. Toliko je različitih razloga zbog kojih žrtva ne progovara. Nema jednoznačnog odgovora na pitanja: Zbog čega nisi? To pitanje se ne smije postavljati. To je stvar osobnog stanja - kazala je.

Prema sadašnjem zakonsko okviru žrtva ima rok od tri mjeseca da prijavi zlostavljanje i ako to propusti nikome se ništa neće dogoditi. U slučaju da prijavi zlostavljanje, vjerojatno je da će se žrtva naći u istoj prostoriji sa zlostavljačem i morati prepričavati što joj je napravio.

- Sam proces i zakonska regulativa potpuno je neprimjerena - poručuje Antolić Vupora.

SDP u saborsku proceduru uputio je izmjene Kaznenog zakona kojim traže da se svako kazneno djelo spolnog uznemiravanja goni po službenoj dužnosti, odnosno da umjesto žrtve počinitelja goni DORH. Traže i da više ne vrijedi pravilo da žrtva spolnog uznemiravanja mora u roku od tri mjeseca podnijeti prijedlog za progon počinitelja, jer je vrlo mali broj njih u tom roku spreman pred institucijama govoriti o time posebice ako o ljudima koji su ih zlostavljali im ovisi posao, angažman, obrazovanje i egzistencija. Antolić Vupora smatra da bi taj rok trebalo produžiti na barem deset godina.

- To je nužno. Ako se barem deset posto onih koje su bile žrtve prijavi kazneno djelo i pojavi pred sudovima, sudska praksa će biti drugačija, jer dosadašnja je Bogu za plakati - poručila je SDP-ova zastupnica.

Stava je da ove zakonske izmjene ne smiju se gledati kroz političku prizmu, odnosno dolazi li prijedlog od lijeve ili od desne opcije.

- Dajte, skinite boje iz nasilja i s tih kaznenog djela. To je važno zbog svih ljudi u Hrvatskoj - apelira Antolić Vupora, koja pozdravlja namjeru vladajućih da se zlostavljačima onemogući kandidiranje na izborima.

Brojne žrtve u posljednje vrijeme skupile su hrabrosti javno progovoriti o mučnim i traumatičnim iskustivma. Studentice zagrebačke Veterine navodno četiri puta zadnjih godina zbog seksualnog maltretiranja prijave predavale dekanatu, no tek kada je cijela priča izašla javnost, počeli su se pokretati postupci. Policiji nije prijavio nitko s fakulteta.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke samoinicijativno započeli s provođenjem izvida u sklopu čega su ostvarili kontakt s odgovornim osobama obrazovne institucije. Uvažavajući činjenicu o tajnosti policijskih izvida kao i zaštite prava žrtve, nismo u mogućnosti iznositi detalje vezano za dosadašnji tijek kriminalističkog istraživanja dok napominjemo da će se isto provesti suradnji s odgovornim osobama navedene institucije te nadležnim državnim odvjetništvom - navode iz zagrebačke policije.

Profesor s Veterine udaljen s posla

Prema svjedočanstvu studentica profesor im je nudio prolaz na ispitu u zamjenu za seksualne usluge. Udaljen je s posla, a svime se bavi i policija.

Na Akademiji imaju 27 prijava za profesore

Akademija dramskih umjetnosti ima 27 prijava za seksualno uznemiravanje protiv 14 profesora. Policija je uzela dokumentaciju.

O silovanju progovorile i glumice

Ponukana objavama kolegica iz regije glumica Dora Lipovčan hrabro istupila u sklopu Me Too pokreta i priznala da je silovana prije 15 godina.

Načelnik policije dobio je otkaz

Za seksualno uznemiravanje policajke su prijavile načelnika granične policije u Grudi. Teretilo ga se i za druge povrede dužnosti. Dobio je otkaz.