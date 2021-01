Protiv profesora Veterinarskog fakulteta kojeg je 9 sadašnjih i bivših studentica optužilo za seksualno uznemiravanje i vrijeđanje upravo je pokrenut stegovni postupak, te je udaljen s radnog mjesta, piše Telegram. Dekan Nenad Turk, kako je potvrđeno za Telegram, donio je tu odluku nakon što je danas zaprimio službenu prijavu protiv profesora.

Jedna od tih devet studentica, koja više ne studira na Veterinarskom fakultetu, za RTL je otkrila detalje uznemiravanja.

- Bilo je tu i seksualnih aludiranja, spominjanja da se dođe u njegova noćna dežurstva. Nuđenja seksualnih usluga u razmjenu za prolaz na ispitu. Prijetnji nećeš ić' kod nikog drugog, nećeš polagat ispit nego samo kod mene - otkrila je.

Odlučila je progovoriti kako bi ostale vidjele da nisu same i da to sustavno traje godinama, a da se radi o dugogodišnjem problemu za RTL je potvrdio i tamošnji profesor Tomislav Gomerčić:

- Uvijek kad gledate ispada to se dešava nekom drugom i onda vidite da su se takve stvari su se očito dešavale i kod nas na faksu, i to ne u zadnjih mjesec dana nego u zadnjih… Imamo podatke za 11 godina, a izgleda da se to dešava i puno dulje.

Slučajeva uznemiravanja bilo je i na Filozoskom fakultetu gdje je dosad pristiglo pet prijava za tri različita profesora, kao i na Akademiji dramskih umjetnosti gdje ima 26 prijava za 14 profesora.