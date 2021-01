Dosad je zaprimljeno 27 prijava za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, a policija je jučer preuzela dokumentaciju. Imamo još jednu novu prijavu protiv jednog od bivših zaposlenika, koji već ima nekoliko prijava koje smo jučer predali, rekla je Franka Perković, dekanica Akademije dramskih umjetnosti (ADU) za N1.

- Danas očekujemo DORH i imenovano je povjerenstvo sastavljeno od nastavnika, nastavnica i studenata ADU-a koje će proći kroz svaki slučaj i onda temeljem mišljenja povjerenstva ćemo postupati prema ljudima s eventualnim sankcijama ako bude bilo osnove, a vjerujem da će biti - dodala je.

Također, spomenula je da se od navedenih prijava osam vodi 'protiv onih koji su trenutno u radnom odnosu. Šestoro su dijelom umirovljenici, a neki su bivši suradnici te je jedan profesor preminuo'.

- Mi naravno prema njima nemamo osnove postupati, tim više je važno da policija i DORH preuzmu te slučajeve. Najavili su dolazak danas u jutarnjim satima. Ako oni ne dođu do nas, doći ćemo mi do njih. Htjela bih da to danas ide dalje - naglasila je dekanica.

Prokomentirala je i to što se jedna prijava veže za slučaj iz 1995. godine.

- Pa to samo govori o tome koliko prijaviteljice nisu male povjerenja u institucije države da će se ti slučajevi riješiti, koliko su bile svjesne moguće stigme koja će ih pratiti ostatak života i koliko je teško takve situacije priznati, prvo samoj sebi, onda i okolini te onda pokrenuti takve procese - rekla je i nastavila kako ona procjenjuje da se većina slučajeva, posebno onih najozbiljnijih, dogodila između 2000. godine te 2015./16.

- Očito je u posljednje došlo do smjena generacije, ipak jedan dio folklora, recimo to tako, koji je pratio ovo društvo polako zamire i očito se društvo ipak mijenja u pozitivnom smislu tako da žrtve se više ne osjećaju tako bespomoćno i ne osjećaju krivnju zbog toga u onoj mjeri kako je to bilo donedavno - zaključila je Franka Perković.